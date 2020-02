Alerta per la fragmentació del servei de 'motosharing': “A ningú li sortiran els números”

La tempesta en el sector de la motocicleta compartida a Barcelona va esclatar fa tot just una setmana amb l’anunci que el servei passaria a estar en mans de fins a 21 empreses diferents, que són les que van respondre a la crida municipal per repartir prop de 7.000 llicències. Els cinc operadors actuals de motosharing han posat el crit al cel perquè el nou repartiment suposa que cada empresa de les 21 només podrà tenir 331 vehicles a la flota. “Amb aquestes xifres tan baixes, a ningú li sortiran els números”, asseguraven ahir fonts del sector referint-se a la rendibilitat del servei.

Les mateixes fonts donaven per fet, com ja ha reconegut l’Ajuntament diversos cops aquesta setmana, que la llista final d’empreses acabarà sent molt menor -de poc més d’una desena-. En una reunió amb tècnics municipals, les companyies van traslladar-los la necessitat de fixar flotes mínimes més altes, igual que es van establir màxims quan es va fer la convocatòria: cap empresa podria superar les 2.300 llicències.

L’alcaldessa Ada Colau va assegurar ahir que la fragmentació en tantes companyies que ha provocat l’adjudicació inicial “no és la idònia”. En una entrevista a RAC1 va explicar que l’Ajuntament treballa per redimensionar el nou escenari i evitar el caos per als usuaris -que hagin de tenir una vintena d’aplicacions diferents- o que el servei es torni inviable per a les empreses.

Ajustar flotes actuals

Quan el govern dels comuns va engegar el procés per ordenar el sector, va anunciar que aquestes 7.000 llicències suposarien triplicar el nombre de motos compartides a Barcelona -llavors estimaven que n’hi havia 2.325-. La realitat, segons apunten fonts empresarials, és que avui dia les cinc companyies que operen ja tenen més de 6.000 motos de sharing als carrers de la ciutat. La regulació, doncs, permetria la incorporació de menys d’un miler de nous vehicles.

L’operador actual més gran del servei és Cooltra, amb unes 2.300 motos, seguit d’Acciona, amb unes 1.600, i Yego, que en té un miler. Movo té una flota d’uns 650 vehicles i Scoot n’opera mig miler. A la vista d’aquestes xifres i amb l’entrada dels nous competidors garantida, totes les flotes actuals hauran de reduir-se. L’abast de la retallada, però, el decidirà el nombre final d’empreses que acabi quedant. L’escenari actual, amb 21 operadors, obligaria totes les empreses actuals a prescindir de flota. Cooltra seria l’empresa que hauria de retirar més motocicletes, concretament el 85% de les que té en servei. El seu fundador, Timo Buetefisch, es manifestava fa pocs dies “devastat” amb la decisió municipal i advertia que una retallada tan dràstica en les flotes afectaria, per força, el servei que es presta als usuaris -Cooltra sola en té més de 330.000 registrats-. Què passarà amb els 100 llocs de treball fixes que té l’empresa?

“És una barbaritat amb la qual ningú hi surt guanyant, els usuaris tampoc”, va criticar en declaracions a l’ARA el conseller delegat d’eCooltra, Oriol Marimon, al conèixer el resultat fa deu dies.

Una de les crítiques de les empreses també és la xifra total de llicències a repartir, que preveien que podria ser més alta tenint en compte que seran més per repartir-se-les. Aquesta és una petició -l’ampliació del nombre de llicències- que el sector no descarta posar damunt la taula per poder aspirar a més vehicles.

De fet, ningú a l’Ajuntament de Barcelona s’esperava l’efecte crida que hi ha hagut, tal com reconeixia la regidora de Mobilitat, la socialista Rosa Alarcón, fa pocs dies. Dilluns hi ha una reunió tècnica en què totes les empreses hauran de veure’s les cares i es validarà que compleixen els requisits. Les llicències tenen una vigència de tres anys més un de prorrogable, i la taxa municipal fixada per l’ordenança és de 71,51 euros anuals per cada vehicle. A falta de veure com queda definitivament repartit el pastís, ningú descarta moviments i fins i tot aliances futures entre els operadors que figuren inicialment a la llista d’adjudicacions.