L'acusat del crim d'Alfarràs diu que va apunyalar les víctimes perquè les veus que sentia l'hi van demanar

L'acusat d'haver matat a ganivetades un home de 56 anys i d'haver ferit la seva filla de 33 en el domicili on pare i filla residien a Alfarràs (Segrià), el 19 de maig del 2016, ha dit davant el jurat que els va apunyalar perquè sentia veus. Josep S.G., que llavors tenia 36 anys, ha declarat al judici iniciat aquest dilluns a l'Audiència de Lleida que els volia "escarmentar" perquè li venien droga de mala qualitat i perquè les veus li deien que ho fes.



El presumpte homicida ha negat, però, que els volgués matar, tot i que entén que si apunyales algú moltes vegades pot morir dessagnat. L'acusat, que pateix esquizofrènia paranoide i diu que sent veus des dels 18 anys, creu que tots dos segueixen vius i assegura que els ha vist, a ell treballant d'electricista i a ella d'infermera, a la Unitat d'Hospitalització Penitenciària Psiquiàtrica (UHPP) de Can Brians, on està ingressat des del 22 de maig del 2016.



El judici pel crim d'Alfarràs ha començat aquest dilluns amb la declaració de l'acusat i el testimoni del cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Lleida que es va fer càrrec del cas. Dimarts declararan els Mossos d'Esquadra que van treballar en aquest cas i la dona que va sobreviure a l'atac, dimecres testimonis i dijous els pèrits. Està previst que el judici acabi divendres amb les conclusions i els informes de les parts. Amb tota la informació, el jurat popular haurà d'emetre el seu veredicte.

L'acusat ha explicat que les víctimes vivien a l'edifici de davant del seu des de feia uns set mesos i que, durant aquest temps, les anava a veure cada quatre o cinc dies per comprar droga, tot i que no sempre pujava a casa seva. Ha afegit que sent veus des que tenia 18 anys i que des de feia dues setmanes aquestes veus li deien "que ho fes".



El seu advocat, Carles López, ha explicat que precisament feia dues setmanes que li havien reduït la medicació per tractar la seva esquizofrènia a la meitat i que va patir un brot. És per això que entén que el més apropiat seria internar-lo en un centre psiquiàtric no penitenciari perquè pugui rebre el tractament que necessita. L'advocat de l'acusació particular, Xavier Prats, en canvi, considera que el brot és una "excusa" i que "l'assassinat d'un home i l'intent d'assassinat d'una dona no poden quedar impunes".

L'acusació particular considera els fets un assassinat perquè entén que hi va haver acarnissament, ja que va clavar fins a quaranta ganivetades a la víctima. Segons la defensa, però, no hi va haver acarnissament i no volia fer patir la víctima perquè l'arma utilitzada era de petites dimensions.

L'acusat també ha explicat que el dia abans del crim va anar a comprar amfetamina a les víctimes. Ha relatat: "Les veus em deien que era un covard i que no faria res, però aquella nit no vaig dormir, em vaig aixecar abduït i ho vaig fer". L'acusat ha explicat que la navalla amb què va apunyalar pare i filla i que no s'ha trobat tenia uns tres centímetres de fulla, i que la duia sempre a la butxaca per defensar-se d'un personatge que creia que se li podia aparèixer i matar-lo.



La droga, el mòbil del crim

El presumpte assassí ha explicat que quan l'home li va obrir la porta el va apunyalar 14 vegades i que quan la filla se li va tirar a sobre la va apunyalar 3 cops. "Em vaig quedar impressionat, la sang em va escandalitzar i vaig marxar corrent cap a casa", ha declarat. L'escrit del ministeri fiscal, en canvi, recull que de les proves practicades l'home va rebre fins a 40 ganivetades i va morir d'un xoc hemorràgic i que la seva filla, que va sobreviure, en va rebre 24.



Els Mossos han afegit que a casa de les víctimes es va trobar droga i també cafeïna, que s'utilitza per adulterar algunes substàncies estupefaents. Precisament un dels arguments a què l'acusat ha fet referència per explicar l'agressió ha sigut que li venien droga "de baixa qualitat" i que aquest és el motiu pel qual els volia "escarmentar". Ha reconegut que era conscient que havia fet alguna cosa mal feta i que la policia aniria a buscar-lo, però que no volia matar ningú i que va marxar del pis pensant que estaven vius, cosa que encara avui afirma.

La Fiscalia demana que s'imposi a l'acusat un màxim de 34 anys d'internament psiquiàtric "en un centre adequat per la seva esquizofrènia paranoide". Concretament, un màxim de 25 anys per un delicte d'assassinat amb acarnissament i 9 anys més per un delicte de temptativa d'homicidi. També cinc anys de llibertat vigilada després de l'internament, en què no es pugui acostar a menys de 200 metres de la dona, i la prohibició de tenir o dur armes durant un màxim de 10 anys. A més, demana que indemnitzi la dona amb 161.560 euros. En concret, 80.000 per la mort del seu pare, 14.560 per les lesions patides per ella i 67.000 euros per les seqüeles.