"Algú amb síndrome de Down pot viatjar sol a l'estranger?"

No ho sé. No en tinc prou coneixement. O no en tinc ni idea. Són les tres respostes estrella de persones del carrer quan una persona amb síndrome de Down els pregunta si creuen que té dret a votar, a casar-se, a viatjar sola a l'estranger o a comprar alcohol de manera legal. Coincidint amb el Dia Mundial de la Síndrome de Down, que se celebra avui, Down Catalunya ha fet un experiment: ha enregistrat en vídeo les respostes que la ciutadania dona a preguntes sobre els drets i les obligacions que tenen o no tenen les persones amb síndrome de Down.

El resultat, asseguren, és que malgrat els 30 anys que fa que es treballa per la inclusió social d’aquestes persones, encara hi ha molt de desconeixement. Que queda, en definitiva, molta feina per fer.

La resposta a totes les preguntes, per a tots aquells que s'ho estiguin preguntant, és que sí, que la llei és igual per a tothom i que l'únic que podrien fer canviar aquests aspectes és que la persona en qüestió estigui incapacitada legalment.