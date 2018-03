Allau de graus universitaris de tres anys el curs que ve

Els graus de tres anys guanyen terreny entre l’oferta universitària. Si aquest any es poden estudiar sis graus de 180 crèdits, el curs que ve se n’ofertaran gairebé una vintena, que es donaran a conèixer aquesta setmana al Saló de l’Ensenyament, que espera rebre uns 100.000 visitants. Es consolida així una nova modalitat que va generar múltiples protestes pel possible encariment del preu dels estudis -es passaran a pagar tres anys de grau, i no quatre, però dos de màster, que són més cars que les carreres-. Finalment, arran de les denúncies de la comunitat universitària, la Generalitat es va comprometre a mantenir, durant el primer curs del màster, el mateix preu que el grau.

Estudis de tres anys

Les universitats públiques es bolquen en aquesta modalitat

Entre les noves titulacions de tres anys destaquen el grau d’estudis de gènere de la UAB, el primer del sistema universitari a Catalunya que se centra en aquest àmbit, que combinarà aspectes del dret, la sociologia, l’educació i la història, entre altres. Una altra titulació inèdita és el grau en història, política i economia, també de la UAB.

Ara bé, d’aquesta nova modalitat predominen les carreres tecnològiques, com els graus en disseny digital i tecnologies creatives i en tècniques d’interacció digital i de computació, que la UdL impartirà a Igualada; així com els estudis de producció de música i so (UB), de desenvolupament d’aplicacions web i mòbils (URV) i de bioinformàtica, l’únic d’aquest àmbit a l’Estat, que impulsen conjuntament la UB, la UPC i la UPF i que serà en anglès. També s’ofertaran per primer cop els graus en empresa internacional (UB) i en paisatgisme (UPC).

Graus de quatre anys

Preeminència dels graus científics i tecnològics

Les carreres de les branques científica i tecnològica també són majoritàries en els nous graus de quatre anys. A la UAB es començaran a impartir matemàtica computacional i analítica de dades i enginyeria de dades, i a la UdG l’únic grau nou que hi haurà serà enginyeria biomèdica.

La UPF i la UPC s’han aliat per impulsar un nou grau en tecnologies industrials i anàlisi econòmica, i a la UB s’ofertarà una carrera pionera en tècniques de radiologia i radioteràpia, una formació que fins ara s’emmarcava en l’oferta de formació professional.

Títols propis

S’impulsa un grau en humanitats digitals, de tres anys

Al Saló també es donarà a conèixer la nova titulació en humanitats digitals, que impulsa l’Escola Superior de Disseny (ESDi), un centre adscrit a la URL. Segons el director general del centre, Antoni Garrell, aquests estudis “trenquen amb la fragmentació típica entre ciències i lletres”, perquè hi confluiran igual les arts, les humanitats i la tecnologia.

A la nova titulació s’hi podrà accedir des de qualsevol batxillerat i la idea és que de cara al curs 2019-2020 passi de ser un títol propi a un grau. És el pas que farà el pròxim curs el grau de gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles, que aquest any ha funcionat com a títol propi de la UAB i passarà a ser una titulació oficial.

Més internacional

Una trentena d’universitats de la Xina s’anunciaran al Saló

El Saló -es farà a Fira de Barcelona de dimecres a diumenge- creix aquest any un 50% en superfície i també en internacionalització. Una trentena de centres xinesos vindran a captar estudiants però també a establir col·laboracions amb universitats catalanes. Roser Soley, directora del Saló de l’Ensenyament, reivindica el vessant internacional de l’esdeveniment, i també el social. “Donem suport i orientació personalitzada als joves, a les seves famílies i al professorat en una decisió molt important com és la formació que els portarà al món laboral”, explica.

El Saló tampoc esquivarà aquest any la polèmica sobre la presència de l’exèrcit, que hi tindrà un estand per publicitar-se. Els organitzadors argumenten que no en poden prohibir la presència.