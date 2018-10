Alliberen una dona segrestada en un pis de la Jonquera que va aconseguir enviar un missatge de socors

Els Mossos d'Esquadra han alliberat una dona segrestada en un pis de la Jonquera (Alt Empordà) i han detingut un home que l'hauria enganyat perquè viatgés des d'Itàlia al municipi prometent-li una relació sentimental. Un cop a Catalunya l'havia retingut a l'habitatge i l'hauria amenaçat de mort amb l'objectiu obligar-la a exercir la prostitució. La noia, de nacionalitat romanesa, va aconseguir enviar una fotografia del carrer on estava segrestada i una carta on explicava la seva situació. La policia està investigant les altres dues dones que vivien al pis per determinar la seva possible implicació en els fets.



El detingut és un home de 38 anys, de nacionalitat romanesa, i els Mossos investiguen dues dones de 25 i 28 anys per un presumpte delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, detenció il·legal i amenaces.

La policia va rebre un avís de la Interpol a Roma sobre el possible segrest d'una dona de la mateixa nacionalitat que residia a Itàlia. La víctima havia aconseguit fer i enviar una fotografia del carrer on estava retinguda i una carta on explicava que havia conegut un home a través de Facebook i que la tenia segrestada des de feia una dies.

La víctima relatava que l'home l'havia anat a buscar a Milà i li havia proposat mantenir una relació a Girona. També explicava que era molt perillós i que el seu objectiu era obligar-la a prostituir-se.

Els agents van aconseguir identificar el domicili i s'hi van adreçar. A l'interior del pis, hi havia un home que els va dir que convivia amb tres dones. Segons va explicar, es tractava de la seva parella sentimental, una amiga d'ella i una noia que acabava d'arribar d'Itàlia a passar uns dies de vacances.

Els Mossos van parlar amb elles i la dona que suposadament estava de vacances els va dir que era la que havia demanat ajuda. Segons els va explicar, havia conegut l'home a Itàlia i l'havia convençut per anar a viure amb ell a la Jonquera per mantenir una relació sentimental. Un cop a Catalunya, l'havia retingut al pis i l'havia amenaçat de mort amb l'objectiu d'obligar-la a exercir la prostitució.

Els agents van detenir l'home per aquests fets i investiguen les altres dues dones. La policia no descarta cap via d'investigació.