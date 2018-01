Alliberen a l'Arboç un home segrestat dos cops per la mateixa organització criminal francesa

Tres dies de captiveri a mans dels mateixos quatre homes que ja l'havien segrestat sis anys abans de la mateixa manera. El 2012 se'l van emportar a punta de pistola en un cotxe a prop d'on vivia, a Errenteria (Guipúscoa), i el van tenir quatre dies tancat a Tolosa de Llenguadoc (França). Aquesta vegada, també el van abordar quan sortia de casa, a la mateixa localitat basca, i el van obligar a pujar a un vehicle amenaçant-lo amb una arma de foc, però els seus captors se'l van emportar aquest cop a Alacant, on el van retenir entre el 9 i l'11 de desembre.

En un operatiu conjunt, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza van localitzar els segrestadors en una àrea de servei de l'Arboç (Baix Penedès), quan intentaven traslladar la víctima cap a França, on tenien pensat assassinar-lo. Els agents van alliberar l'home i van detenir els quatre captors, de nacionalitat francesa. El 15 de gener van arrestar a Alacant un cinquè home que els hauria ajudat. El grup criminal havia demanat un rescat de mig milió d'euros a un germà de la víctima que viu a Màlaga. Un altre dels germans que viu al País Basc, alertat pel seu germà, va denunciar els fets.

La primera vegada, segons la policia, també havien exigit a la família de l'home un quantiós botí a canvi d'alliberar-lo. Els cinc segrestadors, d'entre 27 i 40 anys, van passar a disposició judicial i ara estan en presó provisional, a l'espera de judici.

Segrestat a Errenteria

Segons ha informat el departament de Seguretat del govern basc, el segon segrest es va produir al barri de Beraun d'Errenteria cap a les 20.00 h del 9 de desembre. Els quatre homes van abordar la víctima al mig del carrer quan sortia de casa seva. El van colpejar i el van amenaçar a punta de pistola perquè pugés a un cotxe i se'l van emportar cap a Alacant. L'endemà a la matinada, un germà de la víctima va acudir a la comissaria de la policia basca per denunciar el segrest. Va explicar que els captors havien contactat per telèfon amb un segon germà, que viu a Màlaga, i li havien exigit un rescat de mig milió d'euros sota amenaça de mort.

L'Ertzaintza va sospitar des de l'inici que els segrestadors havien sortit del País Basc i es va coordinar amb la Guàrdia Civil. L'equip conjunt d'investigació va aconseguir localitzar víctima i segrestadors a la ciutat d'Alacant. Mentre la van tenir en captivitat, el grup va trucar diverses vegades al germà de la víctima per establir les condicions de l'alliberament. Però com que les negociacions amb el germà extorsionat van fracassar, els criminals van decidir fugir a França amb la intenció de matar la víctima.

L'alliberament a l'Arboç

Amb l'objectiu de frustrar la fugida i alliberar la víctima, es va establir ràpidament un dispositiu policial, que va permetre localitzar i controlar els moviments dels segrestadors, que pujaven cap a França per l'AP-7. Viatjaven en dos turismes amb matrícula francesa. Un el feien servir com a llançadora, per detectar i informar de la presència de patrulles policials. En l'altre hi viatjava custodiada la persona segrestada. Els agents van alliberar l'ostatge i van detenir dos dels segrestadors la tarda de l'11 de desembre en una estació de servei de l'Arboç.

540x306 Els agents retenen dos dels segrestadors, en una imatge facilitada per la Guàrdia Civil / GUÀRDIA CIVIL Els agents retenen dos dels segrestadors, en una imatge facilitada per la Guàrdia Civil / GUÀRDIA CIVIL

El vehicle llançadora va ser interceptat una hora després a tres quilòmetres de la frontera de la Jonquera (Girona). La víctima, que presentava múltiples lesions i estava atordida, va ser traslladada a un centre de salut perquè l'examinessin. Tres dies després que l'alliberessin va poder retrobar-se amb la família.

Aquest dilluns, els agents van arrestar a Alacant la persona que va amagar a casa seva la víctima i els quatre segrestadors. Es tracta d'un home de 47 anys que també ha ingressat a presó provisionalment a l'espera de judici.

El primer segrest



La víctima ja va ser segrestada per la mateixa organització criminal el febrer del 2012 a Errenteria. En aquella ocasió, el grup ja va reclamar a la família una forta suma de diners. L'Ertzaintza va aconseguir alliberar-lo en col·laboració amb la gendarmeria francesa a Tolosa de Llenguadoc.

En l'operatiu es van detenir tres dels segrestadors, dos dels quals figuren entre els quatre detinguts d'aquest desembre.