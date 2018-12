Almenys un detingut a una manifestació d'okupes del Raval

Una manifestació d'okupes que ha sortit de la plaça Universitat i s'ha endinsat pel barri del Raval ha acabat amb un detingut per desordres públics i atemptat contra l'autoritat, segons han confirmat a l'Ara els Mossos d'Esquadra.

Dos detinguts per la #ManiOkupa. Els han agafat pels carrers del Raval. pic.twitter.com/1mT4xHcCeg — Pau Venteo (@Pauventeo) 1 de desembre de 2018

La protesta, segons ha explicat una manifestant a l'Ara, havia avançar per la Gran Via, però un fort dispositiu policial "ha encapsulat" els manifestants, uns 200 segons ella mateixa, i no els ha deixat avançar. El grup, més dispers, ha desviat la protesta pel Raval sota l'atenta mirada dels Mossos i sobrevolada també per un helicòpter de la policia.

Un grup de manifestants de la #ManiOkupa provoquen destrosses en establiments i mobiliari urbà del Raval. https://t.co/YaE7M9yuP0 pic.twitter.com/fCGdOu0XU4 — btv notícies (@btvnoticies) 1 de desembre de 2018

Segons es pot veure a imatges de BTV, alguns manifestants han provocat destrosses al mobiliari de bars durant la manifestació. La marxa tenia com a lema 'Ara més que mai okupa tu també'.