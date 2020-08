L’Alt Empordà redueix la taxa de contagi i comença a millorar

Bones notícies a la comarca gironina de l'Alt Empordà. El pendent de la corba epidemiològica es va redreçant cinc setmanes després que saltessin les alarmes per l'augment sobtat i perllongat dels contagis de covid-19 que va comportar l'aplicació de restriccions en els municipis de Figueres i Vilafant. Així ho constaten els diagrames de risc que elabora el Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocom-SC) de la UPC, encarregat de remetre els informes de risc de rebrot a la comissió europea, i també les dades que publica diàriament el departament de Salut.

La comarca ha aconseguit abaixar la seva taxa de contagi (R) –el nombre de casos que genera de mitjana un sol infectat– fins a 1 i, per tant, des de dijous només s'està generant un cas nou a partir d'un positiu. La seva R va arribar a superar el 4 (vegeu el gràfic) i la taxa de positivitat, que indica quantes PCR revelen una infecció activa, es va disparar fins a un 18%. Ara, en part gràcies a les restriccions socials, la R està en 0,88 i només un 10% de les proves que es fan al territori són positives.

651x366 El diagrama de risc de l'Alt Empordà dels últims 30 dies, elaborat per investigadors del BIOCOM-SC de la UPC. / BIOCOM-SC El diagrama de risc de l'Alt Empordà dels últims 30 dies, elaborat per investigadors del BIOCOM-SC de la UPC. / BIOCOM-SC

Figueres és el municipi que més ha millorat aquests dies: la seva corba ha assolit el pic i el pendent comença a retrocedir. En catorze dies, ha aconseguit reduir la seva R a la meitat, i ha passat de l'1,80 la setmana que va del 21 al 27 de juliol al 0,90 que ha registrat entre el 28 de juliol i el 3 d'agost. També la seva taxa de positivitat s'ha dividit entre dos les últimes tres setmanes. Un 24% de les PCR fetes la penúltima setmana de juliol sortien positives, mentre que l'última setmana de juliol la xifra era del 18%. Durant la primera setmana d'agost, l'indicador ja ha baixat fins al 13%.

Aquestes dades constaten una millora clara i demostren que l'Alt Empordà fa camí cap a l'estabilització. Dijous va consolidar-se aquesta tendència a la baixa de casos nous i de PCR positives, però els investigadors adverteixen que haver assolit el pic no vol dir que el risc de rebrot hagi desaparegut. "Recordem que hi ha molta gent contagiosa, no ens podem relaxar", alerten des de la UPC.

El torn de Terrassa

Catalunya segueix reportant dades que conviden a un cert optimisme i que sostenen les declaracions del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que dijous assegurava que la situació epidemiològica "no és ni de bon tros crítica". La velocitat de propagació del virus no varia i la R al conjunt del país és d'1,03.

En l'interval de set dies entre el 28 de juliol i el 3 d'agost, a tot Catalunya hi ha hagut 5.975 casos confirmats per PCR, una xifra inferior als 6.439 registrats entre el 21 i el 27 de juliol. Aquest divendres, Salut ha notificat 1.057 casos nous de covid-19 confirmats per PCR, que eleven a 84.034 els diagnòstics mitjançant aquesta prova, i a 104.291 el total de deteccions des de l'inici de la pandèmia si se sumen totes les proves (tests serològics, ELISA i criteris epidemiològics).

L'augment de més d'un miler de positius actius –els que revelen les PCR– en tan sols 24 hores es deu, en part, a l'augment dels cribratges massius que s'estan fent en diferents municipis, com ara Ripollet, Sabadell i Torregrossa (Pla d'Urgell), i que s'estendran el cap de setmana en el cas de Sabadell.

Aquest dissabte és possible que la sèrie de nous positius sigui també elevada per la mateixa raó, ja que aquest divendres ha començat el testatge massiu a Terrassa, la tercera ciutat del Vallès que Salut ha inclòs en aquest pla de detecció aleatòria de malalts asimptomàtics. Centenars de veïns de la cocapital del Vallès Occidental s'han fet la prova PCR a les carpes que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha instal·lat davant de dos CAP, el de Rambla i el de Terrassa Nord, on recentment ha crescut la incidència de la infecció. "La situació no és alarmant, però sí que ens preocupa", apuntava aquest matí l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. D es de principis de mes, hi ha una mitjana de 32 nous positius al dia.

L'objectiu de Salut és passar de l'actual 7% de positivitat a Terrassa a situar-se per sota del 5%. "Això seria garantia que estem detectant tots els casos asimptomàtics", ha apuntat la gerent de la regió sanitària Metropolitana Nord, Anna Aran. Per això, l'administració insisteix que el cribratge massiu se centra especialment en els ciutadans asimptomàtics d'entre 15 i 45 anys, que poden ser asimptomàtics, tenir una vida social activa i propagar el virus.

Salut ha explicat que al llarg del matí d'aquest primer dia de cribratge s'han fet unes 265 proves. Pel que fa a la resta de cribratges massius del Vallès iniciats aquesta setmana, dijous al vespre s'havien fet 798 PCR a Sabadell –437 a la plaça Picasso i 361 a la plaça Termes–, i a Ripollet s'havia arribat a les 665 proves. D'aquestes, 530 havien estat a l'espai sanitari mòbil i 135 s'havien fet a través del porta a porta. Salut calcula que, en conjunt, als tres municipis es faran 9.000 PCR en tota la campanya.

Pel que fa a les defuncions, les funeràries han reportat en les últimes hores 10 morts –que poden correspondre a dies anteriors diferents– i que eleven a 12.812 el total de víctimes de la pandèmia. I, respecte a la pressió assistencial, la xifra de pacients hospitalitzats a tot Catalunya és de 576, dels quals 106 en llits d'unitats de cures intensives (UCI).