Alteracions a la L3 del metro per la pluja intensa d'aquesta nit a Barcelona

Les fortes pluges que han caigut aquesta nit a la ciutat de Barcelona alteren el funcionament normal de la xarxa de metro a causa de les inundacions que hi ha hagut en algunes parades. Especialment, a la L3, on l'andana en direcció Zona Universitària de l'estació de Poble Sec està tancada i els trens no s'aturen a l'estació de Paral·lel.

Al conjunt de Catalunya, on es manté activa l 'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per les pluges intenses, el telèfon 112 havia rebut, a les sis del matí, 346 trucades relacionades amb els aiguats. Sobretot, per inundacions de baixos i filtracions. El municipi amb més incidències ha sigut la ciutat de Barcelona, que ha concentrat el 75% de les trucades. Els bombers han hagut de fer, durant aquesta nit, una trentena de sortides.