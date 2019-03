Amenacen d'aturar l'activitat als jutjats de Martorell si la Generalitat no arregla els edificis

Dos jutjats de Martorell van aturar l'activitat fa un mes pel mal estat del sostre, però d'aquí un mes poden ser tots els jutjats de la ciutat els que deixin de treballar. Aquest és l'ultimàtum que ha fet arribar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a la Generalitat. La comissió permanent del CGPJ ha decidit aturar l'activitat als jutjats de primera instància i instrucció número 1 i 5 de Martorell, i ha acordat que si el 30 d'abril no s'han solucionat les deficiències que afecten els altres jutjats "se suspendrà l'activitat" a tot el partit judicial. La manera d'evitar aquesta mesura "de prevenció de riscos" per als jutges és que el Govern arregli els edificis.

L'amenaça del CGPJ ja va arribar a mitjans de febrer, quan es va produir una filtració d'aigua en un bloc de pisos que a la planta baixa acull els jutjats número 1 i 6 de Martorell. La filtració va provocar la caiguda d'uns falsos sostres sobre els llocs de treball de diversos funcionaris i per això es va interrompre l'activitat. Segons el CGPJ, aquesta incidència va revelar "un estat de deficiència greu i intolerable que afecta els edificis de tots els jutjats del partit judicial", com apunten els informes elaborats pels equips de prevenció de riscos laborals del sistema judicial, el departament de Justícia, els Bombers i la Inspecció de Treball.

El CGPJ explica que la Inspecció de Treball "enumera una llista anormalment llarga de múltiples deficiències que suposen infraccions reiterades", que inclouen incompliments en matèria d'evacuació d'edificis i mal estat de la instal·lació elèctrica. La comissió permanent assegura que les deficiències suposen "un risc per a la seguretat de les persones". Al jutjat número 1 de Martorell el sostre ha tornat a cedir per una filtració i al número 5, ubicat en un altre immoble, hi havia una sala apuntalada i a causa del risc de debilitat estructural se n'ha apuntalat una altra. Són els dos jutjats on, fins a nou avís, s'ha aturat l'activitat.

L'acord de la comissió permanent recorda que el CGPJ no és l'administració competent per establir les mesures de prevenció de riscos dels funcionaris ni per decidir sobre l'obertura de les instal·lacions, però sí "per adoptar les mesures adequades per a la prevenció de riscos en relació als jutges". Per això conclou que si el 30 d'abril no s'han arreglat les incidències "més greus i notables", se suspendrà l'activitat als jutjats de Martorell fins que se solucionin o es proporcionen "unes instal·lacions adequades". El CGPJ ha reclamat al departament de Justícia que l'informi al més aviat possible de les mesures que prendrà per arreglar-ho.