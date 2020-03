Amenaces de multes de fins a 600.000 euros als aïllats del municipi d'Haro si eludeixen la quarantena

Un funeral a Vitòria celebrat fa dues setmanes s'ha confirmat aquest dissabte com el focus de coronavirus més important conegut fins ara a Espanya, amb 60 casos confirmats. D'aquests, 31 són veïns del municipi d'Haro, a la Rioja, i estan en règim d'aïllament domiciliari forçós. Aquests 31, alhora, són la majoria dels 39 confirmats a la comunitat autònoma.

Per controlar que no l'incompleixin, les autoritats han posat agents de la policia municipal i de la Guàrdia Civil a vigilar els carrers i la delegada del govern espanyol a la Rioja, María Marrodán, ha avisat que l'incompliment de les mesures pot comportar sancions administratives que van dels 3.000 als 600.000 euros, a partir d'un "criteri de proporcionalitat i atenent a situacions de manera individual, ha assenyalat Marrodán.

L'aïllament "no és una qüestió voluntària sinó forçosa", ha afirmat Marrodán, que ha explicat que les forces de seguretat "s'han desplegat per assegurar el compliment de les mesures i l'únic objectiu és que els afectats segueixin les indicacions". No ha aclarit, tanmateix, si s'han donat situacions que facin pensar que els aïllats hagin intentat eludir la quarantena. "La situació és excepcional per nombre i per les circumstàncies", ha conclòs.