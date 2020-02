Amiant en dues escoles de l’Eixample

Les sospites s’han confirmat: la uralita que hi ha al sostre d’una nau industrial que separa dues escoles públiques de Barcelona està malmesa i s’hi ha trobat amiant. El Consorci d’Educació de Barcelona fa comprovacions de manera periòdica i en l’última, que va ser posterior al temporal Gloria, el resultat va donar positiu: tant a l’Escola dels Encants com a l’Escola Gaia es van detectar restes d’uralita. Aquests dos centres són al carrer Consell de Cent, a la zona de la plaça de les Glòries. En el cas de l’Escola dels Encants, es va trobar un tros de fibrociment dins del centre, al lloc on els nens deixen cada matí els patinets i les bicicletes. En el cas de l’Escola Gaia, que és just al costat, es va agafar una mostra de la teulada afectada, es va analitzar i també va donar positiu.

És el primer cop que es troba amiant en alguna de les anàlisis que s’havien fet fins ara en aquests centres, que fa mesos que denuncien que tenen uralita al seu entorn. Per contra, les mostres que es van agafar de l’aire i la pols acumulada a terra han donat negatiu. A la llar d’infants Leonor Serrano, que és al carrer Cartagena, a tocar amb aquests altres dos centres, també s’han analitzat mostres, que han donat negatiu. Els resultats de les proves es van conèixer divendres i aquest cap de setmana ja s’han instal·lat dins de les dues escoles afectades unes teles per evitar possibles despreniments.

Encara no es pot determinar quina afectació pot tenir sobre els nens l’exposició a aquestes fibres, però la preocupació entre les famílies és molt alta. Hi ha una quarta escola a l’Eixample (al carrer Roger de Flor) on les famílies també estan molt atentes perquè enmig del pati hi tenen una antiga nau industrial amb una teulada d’uralita. Les proves en aquesta escola han donat negatiu. Durant setmanes, alguns nens d’aquest centre feien el pati al carrer, per evitar exposar-se a possibles fibres d’amiant.

Ahir a la tarda representants de les quatre escoles afectades es van reunir amb el director d’Equipaments Educatius del Consorci d’Educació, Antoni Garcia; el gerent del districte de l’Eixample, Joan Cambronero, i tècnics del departament d’Urbanisme. També hi havia un representant de Teletest, l’empresa que ha analitzat les mostres. A la trobada, el responsable del Consorci va exposar el resultat de les mostres i va informar també que s’ha obert un expedient disciplinari als amos de les naus que tenen les teulades en mal estat i que la majoria dels afectats s’han mostrat “predisposats a retirar les cobertes”.

Encapsulament i retirada

A la reunió, els representants de les quatre escoles van proposar que es cobreixin les teulades amb un retractilat especial que garanteix la cobertura total de la superfície. D’aquesta manera s’asseguraria que no es desprenguin més fibres. La proposta va ser ben rebuda pel Consorci, que estudiarà, fins i tot, si aquest procediment es pot fer aprofitant les vacances de Setmana Santa. La bona disposició del Consorci ha ajudat a calmar una mica les famílies. La secretària de l’AFA de l’Escola dels Encants, Bea Beza, va valorar “positivament” que el primer cop que una mostra analitzada ha donat positiu el Consorci hagi “reaccionat”. Una altra persona que va participar en la trobada, però que prefereix no dir el seu nom, va afegir: “És fort que hagi de ser la ciutadania qui posi sobre la taula una solució per als nostres fills. Esperem que, almenys, se la mirin amb com més bons ulls millor”. Aquesta cobertura hauria de ser només una solució temporal fins que l’Ajuntament expropiï el terreny i retiri d’una vegada per totes la teulada.

La veu més crítica de la reunió va ser la de Lluís Mallart, expert en amiant. Mallart va lamentar que no s’expliqués quina metodologia s’ha seguit per obtenir les mostres i va dir que no es creu que no hi hagi fibres a l’aire. “És evident que una teulada d’uralita que té més de 50 anys desprèn fibres”, va sentenciar. “No hi ha mala intenció, n’estic convençut, però cal millorar les tècniques de captació”, va advertir.

La demanda de les escoles afectades és que l’Ajuntament, de qui depèn el Consorci d’Educació, expropiï els terrenys i retiri les teulades d’amiant. Però aquest procés no és fàcil i, en cas que tiri endavant, serà lent. La primera proposta que va fer el Consorci va ser rebutjada per les AFA. L’Ajuntament va cedir i va garantir a les famílies que estudiaria en detall cada cas i que consensuaria totes les intervencions.