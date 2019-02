Ampli seguiment de la vaga a les universitats

Universitats per la República ha assegurat aquest dijous que el seguiment de la vaga està sent "molt alt" a les universitats catalanes. Fonts de diferents universitats públiques catalanes consultades per Euorpa Pressa han remarcat que hi ha poca activitat en els centres, sense que es produeixin incidències, excepte a la Universitat de Lleida (UdL), on piquets han bloquejat accessos al Rectorat.

A la Universitat l'Autònoma de Barcelona (UAB) hi ha "molt poca activitat" al campus, però no s'han produït incidents, igual que a la Pompeu Fabra (UPF), on també es registra poca afluència.

A la Politècnica de Catalunya (UPC) es registra menor afluència a les facultats, sense incidències, però a l'Escola d'Enginyers Industrials s'han bloquejat accessos a primera hora, que han estat reoberts.

La Universitat de Girona (UdG) té un seguiment "molt elevat" de la vaga entre estudiants, professors i personal d'administració i serveis, sense que es produeixin incidents.