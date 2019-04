Amplien a escala internacional la recerca del fugit implicat en la violació en grup de Sabadell

Els investigadors sospiten que un dels homes presumptament implicats en la violació en grup de Sabadell d'una jove el passat mes de febrer hauria fugit a l'estranger. Per això el jutge del cas, amb els informes pertinents de la fiscalia, ha ampliat l'ordre de cerca i captura que va emetre en el seu moment a nivell internacional. El buscaran a tots els països dins de l'espai Schengen.

Els forenses van detectar el perfil genètic d'aquest home en les mostres extretes a la víctima i el jutge considera que es podria tractar d'un dels autors materials de l'agressió sexual múltiple, juntament amb un altre home que està provisionalment a la presó i un altre que encara no s'ha pogut identificar. Inicialment el detingut que ha fugit havia quedat en llibertat amb càrrecs, però tenia l'obligació de presentar-se a firmar periòdicament als jutjats. Ho va incomplir i des de llavors està il·localitzable.

D'altra banda, el magistrat que porta el cas ha ordenat triangular els telèfons mòbils de la resta de sospitosos i el de la víctima durant les hores en què es va produir l'agressió sexual múltiple per tenir altres indicis de prova. Això només serà possible en alguns dels casos, ja que alguns dels detinguts no disposen de telèfon o no està clar quin és el seu número per poder-lo intervenir.

En total, la policia ha detingut nou persones per la seva possible relació amb el cas. A més d'un dels presumptes autors de l'agressió, el jutge també va posar provisionalment entre reixes un altre dels detinguts, que és la persona que va treure fora de la nau la víctima i a qui van identificar dos dels testimonis. El jutge considera que aquesta persona ha de ser còmplice dels fets.