Anellen 400 polls de flamenc al delta de l'Ebre

Un equip de 250 voluntaris va anellar diumenge passat 400 polls de flamenc nascuts a la Punta de la Banya, al municipi de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre, segons ha informat el departament de Territori i Sostenibilitat. Aquesta jornada s'organitza des de fa 11 anys per facilitar el seguiment i el control biològic de la població d'aquesta espècie, que a Catalunya només es reprodueix en aquest espai.

Entre els participants hi havia el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que ha explicat que a les 4 de la matinada ja eren dins l’aigua per encerclar-los. També hi han col·laborat tècnics, anelladors i voluntaris del Parc, representants d'ajuntaments, entitats i col·lectius implicats en els òrgans rectors del Parc, com pescadors, caçadors, agricultors i comunitats de regants. Calvet ha destacat que l'acció permetrà "entendre de quina manera podem ajudar a preservar aquesta espècie".