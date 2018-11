Anonymous assegura que ha accedit als comptes de Jusapol i en filtra els detalls

Just el dia que el sindicat policial Jusapol ha protagonitzat la seva segona manifestació a Barcelona, el grup de 'hackers' d'Anonymous més actiu de l'Estat segons el CNI, La Nueve, ha fet públiques a les xarxes algunes dades que, segons assegura, són de la comptabilitat interna del sindicat. En la sèrie de tuits en què han difós algunes despeses i ingressos, els 'hackers' posen èmfasi en capítols com els 161 euros que es van destinar a una bandera per manifestar-se a Barcelona o dos reintegraments, un de 300 euros i un de 400, per a provisió de fons a la directiva. "¿L'executiva menja gratis a les manis?", ironitzen en un tuit.

Hola, @jusapol, esto... ¿Os importa mucho que echemos un vistazo a vuestra contabilidad? ¡Va, sosines! somos gente seria y no mataremos gatitos con vuestra cuenta ES15 0081 #### #### #### 4434 😜 — La Nueve (@La9deAnon) 10 de novembre de 2018

La cadena de missatges també remarca una transferència de 181 euros als informàtics perquè fessin un informe i assenyala que el sindicat té el compte corrent al Banc Sabadell: "Molt espanyols però tenen el compte corrent al Banc de Sabadell". La Nueve fa mofa en diversos missatges del sistema de seguretat informàtica de Jusapol.