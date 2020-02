"Amb hàbits de vida saludables s'evitarien el 40% dels tumors"

Acabat d'aterrar des de Paris, on dilluns va participar en l'acte de celebració dels 20 anys de la carta europea contra el càncer, i amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, el cap del servei d'oncologia de l'Hospital Vall Hebron, Josep Tabernero, assegura en una entrevista amb Antoni Bassas que la malaltia oncològica és tractable. Que s'hi pot lluitar en contra. Reconegut com un dels investigadors més influents del món, però, l'investigador diu que per fer-li el setge no només valen els esforços científics i la investigació, que a Catalunya són de primera línia i referents mundials, sinó que és necessari traslladar a la població polítiques públiques de prevenció i promoció d'hàbits de vida saludable. "Probablement s'evitarien el 40% dels casos", ha apuntat.

Tabernero ho té clar: el cost clínic de la majoria de consells que poden evitar l'aparició de tumors és pràcticament zero i només exigeixen un canvi de mentalitat. Deixar de fumar, disminuir el consum d'alcohol i mantenir una dieta equilibrada combinada amb exercici són consells bàsics per blindar-nos tant com es pugui davant del càncer, i també de moltes altres malalties.

"Hem de poder prevenir els càncers. Els que no, detectar-los precoçment per tractar-los, i els que no es puguin curar, cronificar-los", ha assenyalat Tabarnero. La supervivència al càncer va a l'alça, especialment en els últims anys. Si fa cinc anys la xifra de malalties oncològiques superades se situava entorn al 30%, ara per ara ja se supera el 60%. L'exemple més evident és el càncer de mama: tot i ser el més freqüent entre dones, té una taxa de curació superior al 95%.