Antonio Gámez: “Estic content de poder posar el meu granet de sorra cada dia”

Antonio Gámez té 52 anys i és una de les 86 persones amb discapacitat per trastorn de salut mental o en risc d'exclusió social que treballen a l'empresa de missatgeria Apunts. Fa 14 anys que hi treballa i, actualment, forma part de l'equip que gestiona l'implant de picking i distribució de material mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona i el seu magatzem de Cornellà. Abans de la crisi sanitària del coronavirus, quatre persones amb discapacitat per trastorns de salut mental formaven part de l'equip d'Apunts que col·labora amb l'Hospital Clínic. Però avui dia s'hi han sumat set treballadors més. L'Antonio és un dels veterans d'aquesta feina, i ha hagut de readaptar les seves tasques i la seva jornada de treball per fer front a la pandèmia.Tot i això, assegura que està "molt content de treballar a l'hospital" i que se sent "molt orgullós d'estar contribuint a ajudar les persones malaltes fent-los arribar el material que necessiten".

Les necessitats de material sanitari s'han multiplicat, l'hospital ha hagut d'habilitar un espai més gran al magatzem de Cornellà i Apunts ha hagut de doblar el personal, canviar torns i establir horaris més amplis. Segons Ignasi Brun, cap del servei de missatgeria i logística d'Apunts, el problema és la falta d'un protocol establert a nivell logístic per gestionar l'arribada de tot el material. De protocols a curt termini n'hi ha –pel cas de l'Ebola, per exemple–, però no hi havia cap previsió per a "una situació a llarg termini, tan greu com aquesta i tan exigent pel sistema sanitari", reconeix.

L'Hospital Clínic disposa a Cornellà d'un magatzem on guarda l'estoc del material sanitari que necessita de manera regular. D'una banda, hi ha el material de gran volum –paper higiènic, lleixiu, guants, gases o mascaretes–; de l'altra, productes farmacològics i medicaments. D'aquests últims se n'encarrega el personal del Clínic, mentre que la resta el preparen el treballadors d'Apunts i l'envien a l'hospital. Ara, enmig de la pandèmia del coronavirus, es fan entre tres i quatre viatges a l'hospital, on un altre equip d'Apunts, entre els quals hi ha l'Antonio, s'encarrega de descarregar el material i distribuir-lo a les sales pertinents perquè els metges i les infermeres puguin utilitzar-lo.

Aquests dies la prioritat són les sales d'Urgències i l'UCI. L'Antonio i el seu company van amb molta cura, porten guants i mascareta que els proporciona l'hospital i no entren a les sales on hi ha pacients amb covid-19, sinó que deixen el material a la porta. L'Antonio és molt conscient que "aquesta malaltia la pot passar qualsevol", però diu que no té por de contagiar-se. Ignasi Brun està molt content de la feina feta per tots els treballadors d'Apunts al Clínic. "El seu compromís ha sigut màxim. No han faltat i, quan han hagut de dedicar-hi més temps i treballar en festius, tots s'han ofert i ho han fet d'una manera magnífica", diu amb orgull.