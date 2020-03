Antonio Roman, Vall d'Hebron: "El 90% de l'hospital ja es dedica a atendre pneumònies per Covid-19"

Antonio Roman és pneumòleg però també és el director assistencial de l'Hospital Vall d'Hebron, un dels centres sanitaris més grans del país que ja dedica el 90% de la seva capacitat a atendre només casos de Covid-19. A partir d'aquesta setmana també endureixen les visites de familiars als ingressats per reduir la transmissió del virus i, per ara, només es farà l'excepció amb les persones a punt de morir i en els parts, en què es permetrà un únic acompanyant. Demana complir estrictament les mesures de confinament i només acudir als hospitals en cas d'insuficiència respiratòria. Vaticina que el 80% de nosaltres ens contagiarem del virus i demana al teixit industrial i científic del país que "doni auxili".

Quan arribarem al pic de casos de Covid-19?

Encara estem en un moment de creixement, no tenim dades que haguem arribat al pic, en els pròxims dies tindrem més informació. Però dependrà del resultat de les mesures de confinament.

Un informe del departament de Salut preveu fins a 13.000 morts per coronavirus a Catalunya en el pitjor dels escenaris. S'ho planteja?

El Govern és qui ha d’anar al davant i posar-se en el pitjor dels casos però confio i tinc l’esperança que això que s’ha dit no passi mai. Hem de treballar amb el pitjor escenari i després afluixar, i no a l’inrevés.

En quina situació es troba ara l’Hospital de la Vall d’Hebron?

L’Hospital de la Vall d'Hebron està fent el mateix que la resta d’hospitals, que és reconvertir-se per atendre pneumònies per Covid-19. El 90% o més de l’hospital està ara dedicat a atendre pacients amb pneumònies Covid-19. Aquesta és l’ocupació de l’hospital ara. Tothom ha transformat el programa quirúrgic i s’han aturat els trasplantaments, les consultes externes... Tots els recursos estan dedicats a atendre aquesta pandèmia perquè és una emergència nacional. Però, com tot, té un límit i els hospitals ens estem estenent en clau territorial. Els malalts per coronavirus no només estan en llits al nostre hospital sinó també a altres centres de la nostra àrea d’influència. Funcionem sota un comandament únic i estem utilitzant tots els recursos a l’abast: hotels, residències, centres privats...

Ara també podran enviar pacients a un hospital de campanya que s'intal·larà al CEM (centre esportiu municipal) Olímpics Vall d'Hebron. Quins pacients s’hi traslladaran?

Estem valorant aquest espai, quin tipus de pacients podrien anar-hi i quan. Els donaríem la mateixa atenció que al pacients que estan ara ingressats a l’hospital. Els que no hi anirien són els pacients que requereixen ingrés a l'UCI.

L’hospital encara pot donar resposta als casos greus que arriben?

Això és una guerra en què no veiem l’enemic, que és a l’aire, i tot el sistema sanitari està bolcat per treballar per combatre el virus i els hospitals són la clau. Molts malalts que arriben a la Vall d'Hebron van a un altre hospital proper on reben la mateixa atenció i el repte és amb els malalts crítics que necessiten cures intensives o ventilació mecànica. Aquest petit percentatge que necessita ventilació mecànica són els que tenim por que saturin el sistema. En la resta de casos, el tractament és molt simptomàtic i els fàrmacs fan realment poc. Les persones que no necessiten cures intensives fins i tot podrien passar la Covid-19 a casa, si convingués, però no ho fem per por que necessitin ventilació mecànica. I el missatge més important que hem de continuar donant és que la gent es quedi confinada a casa perquè és molt important per drenar la corba de l’epidèmia i que el sistema sanitari resisteixi. Contagiar-nos ens contagiarem el 70% o 80% de nosaltres, però no és el mateix que ens contagiem tots en dues setmanes que ho fem en 12, per la demanda que generarem en els hospitals. I l’altre missatge important és que si algú presenta símptomes com tos o febre això no és motiu per anar corrents a l’hospital. Fem servir els canals habituals i per telèfon un metge el podrà orientar. Si col·lapsem urgències la situació serà insostenible. Si no tens insuficiència respiratòria i no et costa respirar, pren paracetamol i queda’t a casa. Si en tens, vine a l’hospital. L’epidèmia s’acarnissarà amb la gent de més edat però la clau és donar el millor tractament als joves que necessitin UCI i ventilació mecànica.

¿Ja els han arribat els respiradors 3D?

S’estan fent molts treballs que donaran fruits però ara per ara [per ahir] encara no han arribat. Està tothom treballant perquè puguem tenir respiradors, estem en una situació de bloqueig internacional i això és un problema afegit, no hi ha una solució immediata. I és el moment que comenci a treballar la indústria nacional per proveir els centres sanitaris de material de protecció i de respiradors. Tenim un teixit industrial i científic que ha de ser capaç de donar auxili. Em consta que s’hi està treballant i aviat tindrem bones notícies.

Quins altres canvis s’estan fent a l’hospital per adaptar-se a la crisi del coronavirus?

És responsabilitat de l’hospital, ja que és el lloc on més malalts s’acumulen, que es compleixin més estrictament les normes de confinament, i durant una epidèmia no és el moment que acompanyants i familiars, que venen amb la millor intenció, visitin els malalts ingressats. Aquesta setmana entrarà en vigor la prohibició de les visites als malalts ingressats [no només Covid-19] i hem organitzat un sistema de voluntaris que aniran trucant a les famílies cada cop que hi hagi un canvi clínic en els malalts. Els malalts venen a l’hospital amb el mòbil i aquest serà el mitjà de comunicació amb la família. Només respectarem, de moment, l’acompanyament al final de la vida. Si la persona està en perill immediat de mort només un únic acompanyant podrà anar a acomiadar-se i ser-hi en el moment de la mort. I als parts també hi podrà entrar un acompanyant. Aquestes són mesures per a tothom que ara està ingressat i està en la línia de les mesures de confinament dictades pel Govern.