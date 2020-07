Aparten del cos un mosso que va agredir un detingut a la comissaria de les Corts

Els Mossos d'Esquadra han apartat del cos un agent que aquest dimecres al matí va agredir un detingut a la comissaria de les Corts de Barcelona. La policia catalana l'ha suspès de sou i feina després que el jutjat el deixés en llibertat amb càrrecs. Segons ha pogut saber l'ARA, els fets van passar aquest dimecres a les 10.30 h del matí, quan els agents de l'àrea de custòdia de detinguts de les Corts van observar una actitud "no procedent" per part del mosso. El cos ha assegurat que els companys van actuar de manera "immediata" per aturar el policia. Segons fonts coneixedores dels fets, el mosso va colpejar el detingut.

A continuació, l'agent va quedar detingut per un delicte contra la integritat moral. El mosso va passar aquest dijous a disposició judicial. El jutjat de guàrdia va deixar-lo en llibertat amb càrrecs. La policia ha obert un procediment intern disciplinari a l'agent que de moment ha implicat que l'hagin deixat sense feina ni sou. El cos ha manifestat que ara està pendent del recorregut judicial del cas i que en funció de com acabi es podran prendre altres mesures, com l'expulsió del policia dels Mossos. L'agent formava part de l'equip de custòdia de detinguts de la comissaria de les Corts.