Aparten un equip de vigilants de seguretat de Renfe per una actuació "desproporcionada"

Noves imatges polèmiques d’una actuació de vigilants de seguretat de Renfe. En un vídeo difós per la plataforma Es Racismo es veu un equip de fins a vuit vigilants reprimint i copejant amb contundència una persona que intentava fugir i que queda boquejada contra una columna. Els fets van passar ahir a la nit a l’estació de Plaça Catalunya i Renfe ja ha anunciat que ha obert un expedient informatiu que podrà esdevenir sancionador per a aquells agents que no hagin actuat d’acord a la normativa i que, a més, ha demanat a les empreses de seguretat que retirin aquests vigilants del servei fins la resolució de l'expedient. Es Racismo ha denunciat "brutalitat racista" en una actuació que considera "desproporcionada".

Esto acaba de pasar en la estación Plaza de Catalunya (Barcelona) decimos una cosa: la brutalidad con la que golpean todos los vigilantes de seguridad al joven tiene su razón en que es brutalidad racista. Actuavión desproporcional. Contra la pared y todos dándole con la porra. pic.twitter.com/NCS4v3bASz — Es Racismo (@esracismosos) 27 de març de 2019

No és el primer cop que una polèmica d'aquest tipus sacseja el servei de vigilància de Renfe. La companyia ja va apartar, el passat mes de febrer, un vigilant acusat de racisme per una actuació a Sants per, segons la mateixa plataforma, per exigir de manera amenaçadora el bitllet a un passatger negre.