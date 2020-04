Àpats solidaris per fer front al coronavirus

Aquests dies, amb la crisi del coronavirus, l'estat d'alarma i el confinament, estem veient, més que mai, exemples de solidaritat per ajudar-nos els uns als altres. Des de les històries del personal sanitari que està a primera línia de batalla fins a veïns que fan la compra als més necessitats, passant per ciutadans que teixeixen mascaretes, plans culturals i musicals gratuïts i voluntaris que decideixen sortir al carrer per ajudar les persones més vulnerables i que no tenen llar.

D'entre aquest boom d'iniciatives, el 23 de març passat set persones de l'àmbit de la gastronomia i l'alimentació –xefs, restauradors, propietaris de restaurants i proveïdors–, que no es coneixien de res però que tenien com a objectiu comú les ganes d'ajudar, es van reunir i van crear Food for Good BCN amb l'objectiu de cuinar i distribuir menús saludables, rics i equilibrats per a les persones més desfavorides de la ciutat de Barcelona, la majoria de les quals no tenen llar. Guillem Solé, un dels organitzadors del projecte, explica que el seu soci Juan Umbert i ell van tenir la idea quan va començar el confinament. "Vam parlar amb molts clients que haurien de tirar tones de menjar i, amb la voluntat d'aprofitar tots aquests aliments i d'ajudar les persones més desfavorides, vam decidir iniciar aquest projecte".

Tot el projecte es du a terme de manera altruista i cada col·lectiu hi aporta el que pot. Els menús s'elaboren a base de productes de particulars, restaurants, locals i empreses del sector, els xefs i cuiners preparen les receptes i les empreses de packaging sostenible s'encarreguen dels envasos per poder distribuir els àpats. Van destinats a persones en situació d'exclusió social i a diferents entitats, com la Fundació Lluís Companys, l'Associació Baluard, la Fundació Arrels i la Comunitat de Sant'Egido, entre d'altres, les quals es veuen desbordades per la creixent demanda. Els principals col·laboradors d'aquesta iniciativa són l'ONG Nutrició Sense Fronteres, la Fundació Espigoladors i el Grup DKV.

651x366 Els àpats ja preparats, en una imatge cedida des de la mateixa iniciativa solidària / ARA Els àpats ja preparats, en una imatge cedida des de la mateixa iniciativa solidària / ARA

Actualment estan cuinant per a 800 persones al dia i creuen que podran arribar a servir 1.000 àpats diaris. Tot i això, la iniciativa va començar com un petit projecte al Restaurant Tierra, on preparaven 60 menús diaris. Solé explica que cada setmana es van incorporant noves organitzacions i que, a mesura que el projecte va creixent, han rebut l'ajuda de més voluntaris –un total de 40– i han hagut d'ampliar les cuines. Gemma Codina, una de les cuineres del projecte, diu que per a ella "és gratificant" participar en la iniciativa. "Torno a casa satisfeta per tota la gent que hi ha involucrada de manera altruista", assegura.

Des del dilluns 13 d'abril, Food for Good BCN està treballant a la cuina de l'Hotel Crowne Plaza Barcelona. A l'hotel tenen més capacitat i, per tant, poden ajudar més gent. Juntament amb DKV acaben d'iniciar un nou projecte per a Amics de la Gent Gran, en què fan arribar menús per a aquesta ONG a través de l'empresa de repartiment Glovo. "A poc a poc anem ajudant més gent, sempre mantenint el compromís i la qualitat dels menús que entreguem", conclou Solé.