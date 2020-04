Mirades, somriures, globus i pancartes

Fins a aquesta setmana no sabíem ni qui era la Clara. Resulta que és veïna de la finca del costat i que ahir dissabte va fer 15 anys. El seu pare, el Bruno, a qui tampoc no coneixíem, ens va demanar als veïns que a les 13.00 h sortíssim al balcó amb alguna peça de color taronja i aplaudíssim i féssim una mica de gresca: "Com moltes adolescents, està portant aquesta situació tan bé com pot", deia la carta que ens va donar en mà però mantenint la distància. I la veritat és que, a jutjar per la cara que feia la Clara quan ahir va treure el cap per la finestra i va veure una quinzena de pisos vestits de taronja, no sembla portar-ho gens malament. "Moltes gràcies a tots", cridava mentre tornava els aplaudiments als veïns amb posat d’emocionada.

El seu pare estava satisfet per la bona resposta de la gent: "Visca el veïnatge", cridava orgullós. A casa nostra havíem posat una pancarta on hi deia "felicitats", igual que altres veïns de la nostra finca, però és que algú de l’altre edifici havia desplegat fins i tot pirotècnia i a la una del migdia en aquest interior d’illa de Sant Andreu semblava festa major. "Sou collonuuuuts", cridava el pare, que emocionat va acabar traient per la finestra la guitarra que ha regalat a la Clara perquè la veiéssim tots. I va arribar la música. Després de fer sonar Anys i anys i Resistiré, que, en el context actual, ho podríem considerar el repertori de rigor, l’interior d’illa es va anat animant. "Quina cançó voleu que posi?", preguntava una veïna. " Sieeeeempre joveeeeen", responia l’altra, dos pisos més amunt, i el Forever young d’Alphaville va començar a sonar. "Alexa, punxa'n una de la Pegatina", va seguir. L’assistent virtual d’Amazon també va fer sonar Marta Sánchez, i no va faltar Amigos para siempre de Los Manolos. Per sort, l’Alexa es va fer la sorda quan li van demanar Paquito el chocolatero, amb una sorprenent demostració que els robots també poden tenir criteri.

651x366 Un edifici de Sant Andreu celebrant una festa d'aniversari Un edifici de Sant Andreu celebrant una festa d'aniversari

“Mira, mira, el dels petards és el noi d’aquell pis”, deien des d’una finestra, amb cara de satisfacció. Encara que a Sant Andreu presumim de coneixe’ns tots, cal reconèixer que a vegades exagerem. De fet, bona part dels veïns de la celebració no sabíem qui eren. Com a qualsevol altra festa que mereixi ser recordada, en aquesta hi havia persones que sí que coneixíem, d'altres que només ens sonaven de vista i unes quantes a les quals no havíem vist mai.

Hem hagut d’estar tancats a casa per mirar qui tenim al costat. ¿Serà aquesta una de les conseqüències de la crisi de la covid-19 a nivell global? ¿Deixarem d’omplir buits comprant el que no ens cal per començar a gaudir de les persones que tenim al nostre entorn? Suposo que ens falta imaginació per preveure com sortirem de la crisi, però ahir al vespre, en aquesta petita illa de Sant Andreu, quan a les vuit del vespre alguns vam sortir a aplaudir als sanitaris, tot semblava diferent. Era menys sobri. Mirades, somriures, globus i pancartes.