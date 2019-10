Aposta per regularitzar la recollida de bruc i llentiscle

“¿Com podem posar d’acord els propietaris i les administracions perquè vetllin per la gestió dels recursos no fustaners? ¿Com podem rendibilitzar aquesta activitat perquè sigui una sortida laboral factible?” Són les dues preguntes que Annaïs Pascual, sòcia i gerent de la fundació Idària, està intentant respondre a través del projecte Boscos Actius, que han engegat amb una desena d’entitats, fundacions, propietaris forestals i administracions. L’objectiu és donar feina a persones en risc d’exclusió social a través de l’aprofitament dels recursos no fustaners del bosc -com el bruc, l’arboç i el llentiscle-, que actualment es recullen de manera irregular i sense cap mena de control.

“Després de fer enquestes als ajuntaments i d’estudiar-ho, calculem que, només a les Gavarres, hi ha unes 500 persones que s’hi dediquen i la majoria ho fan de manera irregular i sense permís dels propietaris forestals”, indica Pascual. Aquest era el cas, per exemple, de Musa Dambelly i el seu pare, que durant anys es van dedicar a recollir bruc al bosc, que després venien a un amic de la família que els hi recollia amb un camió. Ara, a la colla forestal que Boscos Actius ha organitzat a les Gavarres, Dambelly fa la mateixa feina però amb un contracte, amb sistemes de protecció i amb totes les garanties laborals. “Jo m’encarrego d’anar darrere la desbrossadora, recollint el bruc i fent els farcells. I és important posar els pals rectes i lligar-ho molt fort”, assenyala el jove de 19 anys, que és una de les quatre persones en risc d’exclusió social que han inserit en el marc del projecte. Així mateix, n’han contractat una desena més per estudiar i analitzar quina és la millor manera de recollir els recursos no fustaners perquè sigui una activitat rendible econòmicament però sense posar en perill l’ecosistema forestal.

Conservació dels boscos

Tot el coneixement i experiència adquirits durant els deu mesos que dura la prova pilot quedaran reflectits en el Manual de bones pràctiques, un recull de recomanacions tècniques, mediambientals, laborals i econòmiques. “L’activitat forestal no ha d’afectar negativament la biodiversitat, ha de ser compatible i alhora rendible econòmicament”, destaca la gerent d’Idària. Així, per exemple, es recomana segar el bruc cada tres anys perquè adquireixi la mida idònia per fer tanques i para-sols, alhora que es garanteix la supervivència de la planta. “I un cop segat, torna a rebrotar. El bruc és més car que el plàstic, però té una resistència deu vegades superior a la intempèrie, per això és tan valorat”, assegura Marc Ojosnegros Marín, cap de producció d’Idària. En canvi, l’arboç i el llentiscle, que es venen a les floristeries, s’han de recollir a grapats per no matar la planta. “I si no se’n fa una gestió controlada, hi ha el perill de desforestar una zona de bosc”.

En el marc de Boscos Actius, les entitats també treballen en altres terrenys catalans. Per exemple, a l’Alt Empordà han detectat que hi ha una alta densitat de bruc però els troncs són massa gruixuts. “Caldria una inversió inicial per podar-ho tot, i d’aquí tres anys ja podries aprofitar-ho”. També a Barcelona, a la zona de Collserola, estan analitzant en quines zones hi ha bruc per intentar muntar una colla forestal. I a la serra de Llaberia estudien la situació del llentiscle.

Una de les fites que han aconseguit durant la prova pilot que s’acaba aquest octubre és la creació d’una cooperativa de serveis, també amb el nom Boscos Actius, per comercialitzar els productes que generin.