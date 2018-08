Apunyalada una dona al barri de Sant Antoni de Barcelona

Cap a les nou del matí de dilluns, una dona d'origen xinés va rebre una punyalada a la cama al carrer Parlament, al barri de Sant Antoni de Barcelona.

L'agressor va ser detingut, segons han confirmat a l'ARA fonts policials. Tot i que hi ha indicis que es podria tractar d'un robatori violent, la investigació pels fets encara està oberta. La dona va ser hospitalitzada en estat greu, però la seva vida no corria perill.

L'apunyalament ha tingut lloc en el moment de més tensió política a l'Ajuntament de Barcelona per la violència i l'incivisme al centre de la ciutat. Els grups de l'oposició a Colau –el PDECat, el PSC, Esquerra i Ciutadans– han convocat per demà dimecres una comissió de seguretat per demanar a l'alcaldessa que deixi de ser la responsable de l'àrea.

L'agressió d'un grup de manters a un turista nord-americà i una baralla amb un ferit per arma blanca al Raval diumenge van fer que els membres de l'oposició augmentessin el to, mentre que l'Ajuntament veu una maniobra política "per desgastar el govern" nou mesos abans de les eleccions municipals.