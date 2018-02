Aquestes són les 10 mesures per a l’estalvi energètic de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona vol reduir el consum energètic de llum, gas i aigua dels seus edificis municipals en un 20%. Per aconseguir-ho, preveu una sèrie d’intervencions i, sobretot, conscienciar tant els funcionaris com els usuaris dels serveis municipals, que inclou des d’escoles, seus de districte o biblioteques entre d’altres. Aquestes són les 10 mesures de l’Ajuntament de Barcelona per fomentar l’estalvi energètic.

1) Millorar els tancaments dels edificis municipals perquè no hi hagi pèrdues d’energia.

2) Substituir les instal.lacions d’il.luminacions antigues per leds, que permeten estalvi energètic.

3) Instal.lar sensors de moviment per evitar que els llums quedin encesos.

4) Ajustar les potències i els consums de tots els edificis.

5) Conscienciar que amb mitja descàrrega de la cadena del bany, ja és suficient en la majoria dels casos. Avisar de seguida si es detecta alguna fuita d’aigua.

6) Recomanar que els edificis limitin la temperatura fins als 22 graus com a màxim, que és la temperatura estàndard.

7) A l’estiu, en canvi la temperatura òptima, és de 26 graus.

8) Recomanar que s’obrin cortines i persianes quan hi ha llum solar per aprofitar l’escalfor.

9) Recomanar també que s’adquireixin costums que també es poden usar a casa, com desendollat el mòbil un cop ja està carregat.

10) Participar per primer cop en la Marató d’Estalvi Energètic. Aquesta mesura fomenta la competició entre diferents equipaments perquè apliquin mesures per reduir el consum energètic.

Totes aquestes mesures requeriran una inversió de 8,17 milions d’euros que a la llarga es recuperaran gràcies a l’estalvi de consum. Si aconsegueixen reduir un 20% el consum, equivaldrà al consum de 1.300 famílies.