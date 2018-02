“Aquí ja no es ven droga”

La batalla entre els veïns del Raval i els traficants que ocupen pisos per vendre droga es lliura pis a pis. Els camells obren narcopisos amb molta facilitat -només en aquest barri hi ha 269 habitatges buits- i quan els veïns aconsegueixen tancar-ne un veuen, impotents, com els traficants ja venen droga al portal del costat. Tips de la ineficàcia de les administracions per solucionar el conflicte, els veïns del Raval s’han organitzat com mai i han passat a l’acció.

“No t’hi pots enfrontar directament però tampoc pots demostrar por, perquè encara és pitjor”, explica l’Elisa, una veïna que ha hagut de conviure a la mateixa finca amb els traficants. L’habitatge on viu des de fa dos anys, al carrer Vistalegre, 4, va ser un narcopís. El de la seva veïna de sobre, la Tere, també ho va ser, fins que tots els habitants de l’escala se’n van cansar. “Els camells que vivien en aquest pis es van passar amb un turista que anava massa drogat: l’hi van robar tot, li van pegar, l’home va muntar un merder i els traficants van acabar marxant”, explica. Els veïns del barri van anar a buscar l’Elisa de seguida i la van posar d’ocupa dins el narcopís per evitar que els camells hi tornessin. Aquesta pràctica, que permet donar un pis a una família del barri i, al mateix temps, evitar que els camells hi tornin, s’està estenent cada cop més al Raval.

La nova ocupa, l’Elisa, va canviar el pany i va posar reixes, però els camells hi van tornar. Com que el narcopís estava ocupat, es van instal·lar al de sobre. “Del pis de dalt els vam treure nosaltres. Abans de tot aquest conflicte ni tan sols coneixíem la resta de veïns de l’escala, però ens vam unir”, recorda l’Elisa. “Quan calia trucar a la policia, hi trucàvem tots; tancàvem la porta del carrer sempre amb clau i si trencaven el pany el tornàvem a canviar. És igual qui és propietari, qui està de lloguer i qui és ocupa, tots pagàvem la nostra part”, afegeix.

“Un dia els traficants van tenir un problema amb un client i quan va intentar marxar va trobar la porta del carrer tancada. No podia sortir i ho va rebentar tot”, diu. La policia hi va anar però els camells es van escapar pels patis. L’endemà, els traficants van enviar un conegut al pis perquè no quedés buit i s’hi posés un altre veí, però se’n va anar: “Vam parlar amb ell. Com que era pakistanès, ho vam fer a través d’un amic nostre de la mateixa nacionalitat i el vam convèncer”, diu l’Elisa.

Quan l’home va marxar, els veïns van entrar al pis des del pati, van canviar-ne el pany, hi van posar una reixa de ferro i van anar a buscar una família perquè ocupés el domicili. “A mi em feia molta por -recorda ara la Tere-. Els vaig dir que no volia trencar cap porta. Sempre he viscut en pisos de lloguer”, explica. Però els veïns tenien les claus de la porta i del cadenat de la reixa, de manera que la Tere i les seves dues filles, de 16 i 9 anys, hi van entrar sense haver de trencar res. “Al principi continuaven venint els clients, però els dèiem que aquí ja no es venia droga”, explica.

Un habitatge social

Dies després d’entrar al pis dels traficants, la Tere va rebre una ordre de desallotjament. El pis és d’un particular que el va cedir fa anys a l’Agència Catalana de l’Habitatge de la Generalitat perquè el llogués com a habitatge social. Fonts de l’Agència van explicar que el 2015 es va rescindir el contracte i quan van intentar entrar-hi per reformar-lo es van trobar el pis ocupat. El domicili va anar canviant de mans fins que es va convertir en un narcopís. El desallotjament de la Tere, que fa tres mesos que viu al pis, està previst per al 5 de març però segurament no s’executarà. Segons ha pogut saber l’ARA, el propietari el cedirà a l’Ajuntament de Barcelona, que intentarà evitar el desnonament.

Famílies de camells per “netejar pisos calents”

Els narcopisos acostumen a contenir poques quantitats de droga. Alguns policies els anomenen “pisos de batalla”. En la majoria dels casos només tenen la mercaderia que poden vendre en un dia. Principalment s’hi ven heroïna. Els camells són conscients que si hi ha massa activitat, la policia els acabarà tancant el negoci. Obrir un nou narcopís no és difícil al Raval, però als camells no els interessa canviar contínuament de lloc perquè els drogoaddictes no saben on han d’anar a comprar. “Hem detectat que si obren un narcopís nou i fem pressió se’n van de seguida, però per tancar els que ja funcionen i tenen clients és molt més difícil”, explica el Carlos, membre de l’Associació de Veïns Illa Robadors, Picalquers i Roig. Aquesta entitat, juntament amb Acció Raval, s’ha convertit en experta dels hàbits dels narcotraficants. Els afectats també han detectat que quan un narcopís ja ha generat moltes molèsties entre els veïns i està fitxat per la policia, els camells se’n van durant un cert temps però hi deixen les seves dones amb els fills per tornar-lo a activar més endavant, quan la pressió ja s’ha reduït.