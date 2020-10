L'Aragó es confina perimetralment a partir d'aquesta mitjanit i Astúries ho demanarà aquesta tarda

L'Aragó se suma a la Rioja i Navarra i es confinarà perimetralment a partir d'aquest dilluns a mitjanit fins al 9 de novembre. Ho ha anunciat el president de la comunitat, Javier Lambán, després de la conferència de presidents, i ha detallat que no podrà sortir-ne o entrar-hi ningú sense motius justificats.

A més, es mantindrà el decret de l'Aragó que confina Saragossa, Osca i Terol respecte a la resta del territori des de dijous passat per "reforçar" l'actuació del govern, així com el toc de queda marcat pel govern espanyol entre les 23 i les 6 h. Lambán ha recordat que la comunitat entra en el nivell 3 d’alerta segons l’evolució epidemiològica, cosa que implica el tancament de la restauració a les 22 h i la prohibició de consumir dins els locals.

Astúries demanarà també el confinament

El president d'Astúries, Adrián Barbón, també demanarà el confinament perimetral aquesta tarda al comitè de crisi, després que la setmana passada es confinés Oviedo, Gijón i Avilés.

Les dues comunitats aplicaran aquesta mesura que recull l'estat d'alarma decretat aquest diumenge pel govern espanyol. Els confinaments que s'havien posat en marxa fins ara no tenien un aval legal. En el cas de Catalunya, el president Quim Torra va demanar el confinament de Catalunya al març, però per ara el Govern no preveu un confinament perimetral per frenar aquesta segona onada, tot i que sí que hi ha damunt la taula un confinament de cap de setmana.