Aragonès assegura que estan compartint tota la informació sanitària amb les autoritats franceses

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha dit aquest dissabte que estan "en diàleg" amb les autoritats franceses a qui estan oferint "tota la informació" en relació als brots apareguts les últimes setmanes a Catalunya, i que van portar el primer ministre francès, Jean Castex, ahir al vespre a desaconsellar viatjar a Catalunya.

Tal com ha recollit l'ACN, Aragonès ha tornat a reclamar la importància que es mantinguin les mesures de seguretat com la distància social, l'ús de mascaretes i el rentat de mans i ha volgut enviar un missatge de "tranquil·litat" tant a la població catalana com als turistes que arriben al país. "El seguiment d'aquestes mesures és el que dona protecció", ha recordat.

El número dos de l'executiu català també ha destacat la col·laboració entre Generalitat i ajuntaments a l'hora d'aplicar les restriccions. De fet, Aragonès ha estat acompanyat de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, una de les ciutats afectades per un dels brots i que també té restriccions. Lladó ja es va mostrar fa uns dies completament contrària a un eventual tancament de la frontera i assegura que el cop econòmic seria "molt important".

Afluència de visitants

Tot i la recomanació del primer ministre francès, Jean Castex, de no viatjar a Catalunya, aquest dissabte els comerços de la Jonquera i la part catalana del Portús han vist com els ciutadans de la Catalunya del Nord no en feien massa cas, i l'afluència ha estat similar a la d'altres caps de setmana. La majoria argumenten que les mesures de seguretat "són les mateixes" i que mentre sigui possible anar d'una zona a l'altra no hi veuen "cap problema". Bona part dels que han baixat a la Jonquera ho han fet per comprar aliments, però també tabac i alcohol, ja que aquest tipus de productes són més econòmics a l'Alt Empordà.