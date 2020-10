L'Àrea Metropolitana planteja una reducció de la taxa de residus als comerços petits

L'Àrea Metropolitana de Barcelona vol introduir canvis en la manera com es calcula actualment la taxa de tractament de residus per afavorir el petit comerç. En concret, planteja incorporar el factor de la mida de l'establiment com un element més a l'hora d'estimar el que s'ha de pagar de taxa i eliminar l'estimació per consum d'aigua. Actualment, la taxa es calcula segons la classificació per activitat econòmica, la classificació en relació amb el consum d’aigua i els coeficients de recollida selectiva del municipi on pertanyen. Amb la modificació proposada, l'AMB considera que la taxa quedarà més ajustada a la realitat de cada establiment i calcula que suposarà una rebaixa per al 40% del petit comerç i que bars i restaurants serien dels més beneficiats.

La proposta, que ha de passar aquest dimarts pel plenari metropolità, no preveu pujades per als comerços més grans, sinó que estableix nous topalls per facilitar la incorporació a la nova realitat de càlcul d’una manera progressiva. Si el ple dona llum verda al canvi, durant els pròxims mesos es durà a terme el treball tècnic i jurídic que permetrà que el nou sistema de càlcul es pugui aplicar a partir de l'últim trimestre del 2021.Pel que fa a l'aigua, l'AMB aposta per la congelació de la tarifa de cara a l’any que ve.

Segons ha remarcat el regidor de Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia, la proposta de canvi en el càlcul de la tarifa del tractament de residus busca avançar cap a un sistema que sigui "més just" fins que no es disposi d'un mètode que permeti calcular de manera precisa la generació de residus que fa cada establiment.