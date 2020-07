Argimon: "Estem en un moment crític"

"Aquesta pel·lícula ja l'hem passada. Ara comença una pel·lícula semblant, però els remakes es poden canviar. Estem en un moment crític: sabem que la infecció incrementarà, vindrà el gruix de les vacances d'estiu, hi haurà més mobilitat". Ho ha afirmat el nou secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, en una entrevista a l'ARA amb Antoni Bassas, en què ha alertat que hi ha transmissió comunitària al Segrià, malgrat que la situació sembla estabilitzar-se, i també a l'Hospitalet de Llobregat, en zones de Barcelona i Figueres, i diversos brots arreu del país "on no podem fallar". Segons Argimon, tot i que les dades del juliol es poden comparar amb les del febrer, no significa que l'agost sigui un nou març. Ara, ha defensat, sabem més coses del virus, es fan rastrejos per seguir les cadenes de transmissió i se sap com tractar la malaltia als hospitals i com ens podem protegir del covid-19.

De fet, Argimon ha dit que afronta el càrrec amb l'objectiu de "transmetre la corresponsabilitat de tots" per aturar el virus. De l'administració, que capacitarà el sistema perquè en uns dies es puguin fer 30.000 PCR diàries, però també de la ciutadania, a qui ha demanat autovacunar-se amb "l'única vacuna eficaç" que ara hi ha contra el virus: mascareta –que "malauradament" haurem de portar fins que no hi hagi vacuna–, distància, rentat de mans i "limitar el contacte social".

Argimon ha assegurat que això no vol dir "no tenir contacte social", sinó que no cal que siguin reunions "amb 8, 10 o 15 persones" i un dia amb una colla i l'endemà amb una altra. Tampoc vol dir, ha afirmat, que no es pugui anar a les segones residències. Als que ho facin, això sí, els demana "responsabilitat": "Si vaig a una segona residència no és per aglomerar-me, ni sortir desaforadament. Hem de tenir la responsabilitat de fer a fora el mateix que faríem a casa", ha dit.

En aquest sentit, ha demanat "no estigmatitzar els joves", sinó posar el focus en els "entorns" on la mascareta, les distàncies i el rentat de mans "són més difícils de mantenir": "És per les mateixes característiques de l'oci nocturn, no tant perquè sigui gent jove", ha assegurat, en relació a la possibilitat que el Govern decreti el tancament de tot l'oci nocturn del país.

Tot plegat, perquè "el país no pot arribar i no hem de voler arribar al confinament" que es va decretar al març. "Hem de prendre precaucions. El que no pot fer un país és obrir i tancar, obrir i tancar, perquè l'economia s'enfonsa. I l'economia és salut. La pobresa és la pitjor malaltia que hi ha", ha assegurat.

"Jo no vaig contractar Ferrovial"

Argimon ha detallat que ara hi ha la capacitat tècnica de fer 24.000 PCR diàries, però que el dia 10 d'agost se'n podran fer fins a 30.000, i també ha explicat com serà el circuit de rastreig que es posarà en marxa per detectar els contactes estrets que hagin estat almenys 15 minuts i sense mesures de prevenció amb algú que hagi donat positiu. Els gestors covid que treballaran als CAP –n'hi haurà uns 400– preguntaran per la llista de persones amb qui ha estat el sospitós. Si finalment aquest sospitós és positiu, els rastrejadors faran les trucades als contactes i se'ls recomanarà anar al CAP a fer-se la prova PCR. Ara s'està començant a contractar els agents covid, i Salut Pública té l'esperança que, si es compleixen les mesures de prevenció, el nombre de contactes estrets sigui "més baix de l'esperat".

Amb aquests contractes estrets s'hi contactarà per telèfon, a través dels rastrejadors contractats amb el polèmic acord amb Ferrovial. Argimon ha afirmat que ell no va fer aquest contracte perquè no és ni de l'Institut Català de la Salut ni de l'Agència de Salut Pública, sinó que està "lligat al SEM", i ha deixat clar que no sap si encara segueix en vigor o no –el Govern va dir que el volia rescindir.

Encara sobre les polèmiques del Govern, Argimon ha intentat desmarcar-se de les tensions entre els socis de govern, després que es fes públic que el seu nomenament es va precipitar quan el president de la Generalitat, Quim Torra, va urgir la consellera de Salut, Alba Vergés, a fitxar algú per a la vacant que hi havia des de feia gairebé dos mesos per la dimissió de Joan Guix. "Tinc els cabells blancs. Les tensions polítiques em preocupen poc", ha dit, lacònic.

La tardor: vacuna de la grip als sanitaris i escoles obertes

Argimon ha dit que caldrà veure com evoluciona la pandèmia per prendre noves decisions, però el que sí que ha deixat clar és que un "objectiu clar" és que el 100% del personal sanitari es vacuni contra la grip i, de la resta de ciutadans, "evidentment és millor" que també ho facin durant la tardor.

Una tardor que estarà marcada, a nivell educatiu i polític, per la tornada a l'escola i les anunciades eleccions al Parlament de Catalunya. Si bé s'ha mostrat més escèptic sobre si es podran celebrar els comicis –"Veurem com va l'epidèmia", ha dit–, ha sigut més clar en relació al curs escolar. "Ha de començar, amb les mesures que s'han dictaminat i sabent que serà un curs complicat, però hem de començar", ha afirmat. I ha conclòs: "Amb totes les precaucions, la vida ha de seguir".