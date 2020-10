Argimon recomana que es faci teletreball els pròxims 15 dies arran de l'augment de casos

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha advertit que la "preocupació" per la progressió del virus a Catalunya "és alta": "Hi ha hagut més de 10.200 persones infectades, unes 1.500 al dia. És un increment molt ràpid". Amb aquestes dades a la mà i amb un risc de rebrot de 289, ha anunciat en una entrevista a RAC1 que caldrà adoptar mesures contundents per frenar la pandèmia els pròxims quinze dies. D'entrada ha avançat que recomanava a les empreses que tinguin la possibilitat de fer-ho de facilitar el teletreball als empleats durant aquestes dues setmanes. També ha apuntat que es demanarà a les universitats que s'aturin les classes presencials i passin a ser virtuals.

"Si no prenem mesures, en dues setmanes arribaríem a la situació de Madrid", ha advertit des del programa Via lliure. Argimon ha avançat que les pròximes setmanes seran "dures" i que l'increment de casos ja s'està començant a notar al sistema sanitari: "Un 5% d'urgències són malalts covid".

"Les empreses haurien de dissenyar aquests plans de teletreball que van fer durant l'abril i el maig, com a mínim durant quinze dies", ha destacat, i ha insistit que es tractava d'una recomanació perquè no hi ha els mecanismes legals per fer-ho obligatori: "No cal cap dictamen d'un jutge, però necessitem que tots prenguem consciència i que es dugui a terme". L'escola, en canvi, continuarà igual: "L'última cosa que farem és tancar escoles". Ha assegurat que la situació als centres educatius és bona.

Pel que fa a la universitat, Argimon ha insistit que cal "aconseguir la virtualitat de les classes" en les pròximes dues setmanes "i deixar la presencialitat només per a la part pràctica". Segons el secretari de Salut Pública, les franges d'edat entre els 20 i els 49 anys són les que més "preocupen perquè són les que tenen més interacció social", i sobretot la que va dels 20 als 29 anys.

En canvi, la tornada a les aules virtuals no afectarà les escoles. "Serà l'última cosa que tancarem", ha dit el responsable de Salut Pública després de recordar el bon resultat que estan donant els cribatges massius a les aules per detectar positius. Argimon ha dit que si a la primavera van ser les escoles el primer que es va tancar, amb la informació de què es disposa ara mateix serà l'últim on es prendrien aquestes mesures.

Hi haurà noves mesures obligatòries

Argimon ha anunciat que la setmana que ve s'anunciaran noves mesures de compliment obligat. Entre altres coses es restringirà l'accés als llocs públics on els adults poden fer esport, tot i que de moment els parcs infantils es mantindran oberts. Pel que fa al confinament, no ha descartat fer-ne en territoris "molt concrets".

El dibuix d'un escenari d'empitjorament de la situació que ha fet Argimon es veu reflectit en les dades dels últims dies i els avisos del mateix departament de Salut. El risc de rebrot continua pujant progressivament i ja arriba a 289, amb un creixement de més de 14 punts en les últimes 24 hores, segons l'última actualització del Govern d'aquest diumenge. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, Rt, també creix lleugerament fins a 1,30. En les últimes hores hi ha hagut 2.300 nous casos confirmats amb proves PCR, i ja arriben a 158.078 des de l'inici de la pandèmia. S'han reportat 13 morts més a Catalunya i el total se situa en 13.483 víctimes de la pandèmia. A les UCI hi ha 151 pacients, sis menys que ahir, mentre que els ingressos s'enfilen a 873.

Argimon ha demanat responsabilitat a la ciutadania. "Som llatins i una mica laxos a l'hora d'interpretar", ha dit, però ha afegit: "El virus no hi entén de picaresca, hem de reduir la interacció".

La primària "no ha descansat"

Aquest increment de casos arriba en un moment a més de descontentament dels treballadors sanitaris i amb la convocatòria d'una vaga de treballadors a l'atenció primària convocada la setmana vinent. Els professionals reclamen millors condicions després de la saturació que va patir el sistema en la primera onada de la pandèmia. "L'atenció primària té símptomes de cansament. No ha descansat, els hem demanat molt i molt", ha admès Argimon.