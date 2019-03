Arran ataca un pis rusc a l'Hospitalet de Llobregat

Arran ha atacat un pis rusc situat al carrer Rosselló de l'Hospitalet de Llobregat. En un vídeo difós a Twitter per l'organització juvenil es pot veure com una persona trenca els vidres de l'immoble. També apareix una pintada en què es llegeix "Fora pisos rusc dels Països Catalans". Arran situa aquesta acció en una campanya per l'habitatge que ha iniciat. "Els pisos rusc són el màxim exponent de la mercantilització de l'habitatge", ha denunciat l'entitat, que es queixa que s'ofereixen càpsules de 2,6 metres per 2 metres a un cost de 200 euros. "Això és condemnar les persones a la misèria", ha afegit.

🔨 Perquè viure en 2,6m per 2m no és viure, perquè els pisos rusc són el millor exemple de la mercantilització de l'habitatge. Ataquem el primer pis rusc clandestí en funcioment! 📌: Carrer Rosselló 25, l'Hospitalet de Llobregat. pic.twitter.com/rtHd0nUrHG — Arran 🃏 (@Arran_jovent) 27 de març de 2019