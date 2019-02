Arrenca l’strip-club que indigna els veïns de la Rambla de Barcelona

S’encenen i s’apaguen els llums vermells i blaus. Butaques i taules daurades amb una carta que té ampolles de vodka a partir de 300 euros, ball inclòs. El ball d’estriptis, sense ampolla, val 20 euros i el privat, entre cortines, 40. Però les cortines són mig transparents per poder controlar “no els detalls, però sí que no hi ha cap acte sexual a dins”, explica Hans-Dieter Otto, propietari del local. Comença l’espectacle al nou strip-club de La Rambla, Dollhouse, amb tretze ballarines liderades per la Chiqui Martí, que a més és la directora artística.

Pels veïns de la Rambla, que porten anys queixant-se de la massificació pel turisme i del model de festa i borratxera, el que comença és un nou maldecap, “un pas més en la degradació del barri”, en paraules d’Eduard Elías, membre de SOS La Rambla, el col·lectiu que més enèrgicament s’ha posicionat. “Estem escandalitzats, decebuts, alarmats”, prossegueix Elías, en la línia del comunicat de la plataforma, que incideix en tres aspectes.

En el primer punt, defensen “que va totalment en contra de la filosofia km.0 que va aprovar l’Ajuntament”, en referència a un projecte cooperatiu que preveu diversificar el comerç i l’activitat de la Rambla per “tornar-li a la ciutadania un dels seus eixos històrics”, tal com recull la web de l’Ajuntament. El segon, que els sembla “insultant” el nom de dolls, “que suggereix un concepte masclista que degrada la dona i el tracta com un objecte”. I el tercer, que els sembla “inadequat utilitzar el model Las Vegas” per un negoci que “incrementarà els greus problemes de la Rambla”.

La ballarina Chiqui Martí assegura haver parlat “amb tothom” aquest dies. “Soc conscient que podem ser un problema afegit i que els veïns tenen por del soroll, de la gresca que hi pugui haver al carrer”, però, com Otto, assegura que l’espaiós hall d’entrada, on esperen els clients abans d’entrar, pot ser un “filtre” per evitar soroll i conflictes. Otto l’ensenya, amb una decoració “especial de Sant Valentí”, de tons vermells i amb bombons i dolços de benvinguda.

A més, afegeix: “Si volguéssim fer un negoci només per turistes no posaríem Chiqui Martí, que no la coneix ningú de fora”. I defensa que el seu tipus de client “no és el que fa soroll i emprenya”. Otto afegeix que és “molt més fastigós i poc higiènic” el model de peep-show amb cabines “on els homes es masturben”, com el que hi havia antigament. També es defensa de les acusacions de cosificar la dona: “La Chiqui fa un espectacle, si algú la veu com un objecte no és per ella, que és una artista”.

Martí passa la pilota al consistori i assegura que el que els veïns van traslladar-li són problemes amb l’administració d’Ada Colau, que “els va prometre coses que no ha fet”. Aquests dies, assegura, s’ha reunit amb la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, amb els Mossos i amb la Guàrdia Urbana per abordar l’obertura del local.

Llicència fins les 4

Des de l’Ajuntament es miren amb recel el nou local. “No és una activitat que agradi a l’Ajuntament”, va reconèixer en comissió i als mitjans la regidora de feminismes, Laura Pérez. Va admetre, però, que administrativament, no poden fer res per frenar una activitat que respon a la llicència de sala de festes amb espectacles públics on es permeten activitats de naturaleses sexuals, permís que ja tenia des de fa anys i que permet que el local estigui obert fins les 4 de la matinada.

“Esperem a veure el mort per plorar-lo, potser si en comptes d’un club fóssim una casa de joc tampoc els agradaria”, lamentava ahir Martí. Però les entitats veïnals, per ara, ja han donat el seu veredicte.