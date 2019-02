Arrestat un home a Manresa per haver agredit la seva parella i el policia que el volia detenir

La Policia Local de Manresa ha detingut un home per presumptament haver agredit la seva parella i haver lesionat un agent. Segons explica el cos policial en un comunicat, els fets es van produir diumenge a la matinada. Una patrulla es va desplaçar a un immoble del centre històric de Manresa per una suposada baralla en un domicili. Un cop a dins, van localitzar un home amb restes de sang i que estava molt nerviós. Ell els va explicar que havia discutit amb la seva parella i que ella havia marxat de casa. A la mateixa hora, una altra patrulla va localitzar una dona caminant pel carrer, amb esgarrapades i cops als braços i l'abdomen. Segons la dona, havia estat agredida per la seva parella i havia marxat de casa.

Al saber que l'home era el presumpte autor de l'agressió, els agents van voler detenir-lo. Va ser llavors que es va posar agressiu i es va enfrontar als agents, fet que va causar una fissura a les costelles a un d'ells.

Finalment la policia va detenir l'home per un presumpte delicte en l'àmbit a la llar i un altre d'atemptat contra els agents de l'autoritat.