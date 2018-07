Arròs resistent a la salinitat, una nova arma contra el cargol poma

L’elevada salinitat del subsol ha estat una de les principals creus del conreu de l’arròs al delta de l’Ebre des dels seus orígens, fa més de 150 anys. Sal és encara una paraula maleïda per als arrossaires, perquè depenent de l’índex de salinitat de la terra es redueix la producció d’arròs i fins i tot pot fer morir la planta. Paradoxalment, el que tradicionalment ha estat un dels principals maldecaps del sector arrosser del Delta, agreujat les últimes dècades per l’impacte del canvi climàtic i la regressió, ara està en via de convertir-se en un important aliat a l’hora de combatre la plaga del cargol poma, un mol·lusc invasor que des que va aterrar al delta de l’Ebre l’estiu del 2009 ha anat avançant a un ritme imparable.

De fet, la inundació dels camps d’arròs amb aigua del mar s’ha demostrat com la solució més eficaç a l’hora de combatre el cargol, amb una efectivitat del 100%, però no acaba de convèncer els pagesos, perquè provoca pèrdues en la producció. La clau podria ser, per tant, trobar un arròs resistent a la sal: en això hi estan treballant diversos científics europeus dins el projecte Neurice (New Commercial European Rice), coordinat per la Universitat de Barcelona i en el qual participen l’IRTA, el Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG) i la Càmara Arrossera del Montsià, entre altres socis europeus.

Una de les tasques més importants del projecte Neurice ha estat incorporar a les varietats autòctones d’arròs un segment cromosòmic anomenat Saltol, descobert fa poc, que està present en determinades varietats tropicals asiàtiques. Ho han fet utilitzant tècniques de biotecnologia no transgèniques, per la qual cosa han aconseguit completar en dos anys un procés que n’hagués durat deu. Després de fer uns primers assajos en cultius hidropònics en hivernacles, ara s’estan fent sobre el terreny amb les varietats més resistents a la sal obtingudes dels primers assajos. Aquestes proves es desenvolupen en arrossars del delta de l’Ebre, en el del Po i en el del Roine. “La idea és que el 2020 puguem registrar comercialment almenys dues d’aquestes varietats en cadascun dels països que participen al projecte”, apunta el gestor del projecte, Xavier Serrat.

La setmana passada es va convidar a una visita sobre el terreny als principals experts en cargol poma: Finbarr Horgan, de la Universitat de Sydney, i Ravindra Joshi, de les illes Salomó. “Vivim en nova Pangea: els continents estan separats però cada vegada hi ha més problemes d’espècies invasores. Haurem d’aprendre a conviure, per això és més intel·ligent minimitzar els efectes de la plaga del cargol poma amb arròs resistent a la sal que no pas combatre’l amb saponina o pesticides”, van assenyalar.

Erradicar la plaga, missió impossible

“La situació de la plaga és estable, no va a més, però erradicar-la és complicat”, apunta Neus Ferrete, subdirectora d’Agricultura. El 80% dels camps d’arròs de l’hemidelta esquerre estan afectats pel cargol. A l’hemidelta dret la situació està més controlada, amb només unes 100 hectàrees disperses. Els tractaments amb saponina, la sembra en sec o la inundació de desguassos amb aigua del mar són algunes de les mesures que es duen a terme per controlar la situació. “Produir arròs aquí costa 250 euros més per hectàrea a causa del cargol”, lamenta Albert Pons, d’Unió de Pagesos.