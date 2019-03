Artadi descarta fer govern amb Barcelona en Comú i aposta per reproduir un pacte amb ERC

La número 2 de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) a Barcelona, Elsa Artadi, ha descartat aquest diumenge entrar en un govern amb Barcelona en Comú al consistori de la capital catalana. "Un futur govern amb els comuns no representa un canvi a la ciutat", ha apuntat Artadi, acompanyada de Neus Munté i Ferran Mascarell, número 3 i 4 de la candidatura que encapçala Joaquim Forn.

Artadi ha defensat un eventual pacte amb ERC per seguir amb l'"aposta" que van fer amb Junts pel Sí, candidatura que va guanyar les eleccions al Parlament el 2015, i així reproduir la mateixa fórmula del Govern actual. "Nosaltres entenem que la majoria és aquí i el govern de la ciutat no hauria de ser diferent de la fórmula amb la qual portem governant en els últims anys [a Catalunya]", ha argumentat.

En una atenció als mitjans de comunicació a la plaça de la Concòrdia, al barri de les Corts, els tres representants de JxCat han posat al costat d'un cartell amb la fotografia de Quim Forn, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona i exconseller d'Interior empresonat per l'1-O, amb el lema "Barcelona, al centre de tot". Artadi ha subratllat que intenten parlar pràcticament cada dia amb Forn perquè ell és una "part fonamental" del projecte.

Els representants de JxCat a Barcelona no han detallat, però, més noms de les persones que els acompanyaran en la candidatura. "Moltes més persones s'aniran incorporant per defensar el projecte i per arribar on el Quim [Forn] no pugui a causa de la injusta situació de pres polític i de privació de llibertat", ha resolt Munté.

JxCat envia un missatge d'unitat

Ferran Mascarell, que s'havia postulat com a candidat a l'alcaldia, ha afirmat que la "unitat es demostra fent-la" i que les "persones s'han de posar al servei de les idees". El número 4 de la candidatura que encapçala Forn s'ha mostrat convençut que JxCat guanyarà la "governabilitat" de Barcelona en les eleccions del 26 de maig i ha assegurat que la transformaran en una ciutat amb "més democràcia, més justícia, més prosperitat i més benestar". "Nosaltres tenim una bona idea per fer de Barcelona una de les millors ciutats del món", ha expressat. Artadi ha valorat l'experiència de Mascarell com a conseller i com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona entre el 1999 i el 2006, aleshores amb el PSC.

La número 3, Neus Munté, també ha celebrat la incorporació de Mascarell a la candidatura i ha reivindicat la "fortalesa" del projecte pel fet de "sumar trajectòries, accents i sensibilitats", i ha assegurat que anar "junts" els farà "guanyadors". "Escoltem el que demana la gent i el que demana és que anem junts i presentem un projecte per a tothom, que defensi les llibertats, els drets, el progrés i el benestar", ha assenyalat Munté, que va ser consellera de la Presidència i portaveu de Govern fins al 2017.

Colau: "Artadi no ha fet res per Barcelona"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha retret aquest diumenge a Elsa Artadi, la número 2 de la candidatura de JxCat, que no hagi "fet res" per Barcelona des del Govern més enllà d'"imposar retallades en dependència, escoles bressol i seguretat". "¿Amb quina cara ve Elsa Artadi a defensar polítiques municipalistes quan el seu partit no ha fet res més a Barcelona que retallar?", ha criticat Colau a l'acte 'Guanyarem amb tu' a les Cotxeres de Sants.