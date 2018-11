Artur Mas: "L'independentisme ha de guanyar les municipals. Necessitem alcaldes que no mirin a l'altra banda"

Artur Mas te clar el full de ruta que creu que ha de seguir l'independentisme per desbloquejar la situació a Catalunya. Quatre anys després del 9-N, l'expresident ha donat una entrevista a 'Els matins' de TV3 on ha desgranat alguns dels passos que, en la seva opinió, hauria de fer el moviment independentista. "Primer, l'independentisme ha d'aprofitar el judici que hi haurà els propers mesos. Ha de ser un enorme aparador per desgastar les estructures de l'estat espanyol. No perquè sí, sinó perquè estan abusant", ha reivindicat l'expresident.

Mas també ha recalcat la necessitat que l'independentisme guanyi a les eleccions municipals: "L'independentisme ha de guanyar perquè necessitem alcaldes i alcaldesses que no mirin a l'altra banda", ha dit. Pel que fa al Govern de la Generalitat, ha assenyalat que cal "intensificar l'acció de Govern". "Això vol dir que hem de governar bé, hem de deixar clar que governem millor que altres països", ha subratllat.

L'expresident Artur Mas també ha llançat un avís al govern espanyol: "L'Estat que no canti victòria tan ràpid. El pols amb tot el seu poder (policial, judicial, mediàtic) no l'ha guanyat. Els dèbils resisteixen el pols, potser no son tan dèbils". Sobre els 4 anys del 9-N, ha dit: "L'Estat ens havia trencat les cames per tot arreu però no havíem tirat la tovallola. Estàvem sols i desesperats però vam decidir tirar endavant".