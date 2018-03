Arxiven el procés contra la regidora de la CUP Maria Rovira per haver acusat els Mossos d'"executar" terroristes

El Jutjat d’Instrucció número 29 de Barcelona ha decidit arxivar el procés judicial contra la regidora de la CUP de Barcelona Maria Rovira per un presumpte delicte d'injúries greus a les forces i cossos de seguretat. La regidora havia acusat, durant un ple extraordinari, els Mossos d'Esquadra d'haver "executat extrajudicialment" els terroristes que van atemptar a Barcelona i Cambrils. A principis de febrer, Rovira va ser citada a declarar com a investigada i va ratificar les seves paraules. "En el marc de l'operació que va tenir lloc fruit dels atemptats del 17 d'agost, diem que hi va haver execucions extrajudicials. Alguns joves no van ser detinguts, van ser abatuts. Aquests joves no van tenir dret a un judici, que és el que defensem per al conjunt de veïnes", va assegurar Rovira després de declarar. El magistrat ha decidit ara arxivar el procés en entendre que les declaracions de la regidora s'emmarquen dins de la llibertat d'expressió.

"Es podrà estar en profund desacord amb tal perspectiva però no hi ha dubte que s'exposa en l'exercici de la llibertat d'expressió que li marca el seu mandat com a regidora portaveu de la CUP", recull la resolució que s'ha fet pública aquest dilluns i que està datada de l'1 de març. Segons el jutge, el discurs de Rovira és "ideològic" i la regidora buscava amb les seves paraules "carregar-se de raons" per reforçar el seu 'no' a la concessió de la medalla d'or al mèrit cívic a la Guàrdia Urbana -a qui va definir com "el braç executor del racisme institucional"- i els Mossos d'Esquadra, que és el que es debatia en el ple on es van produir les declaracions.

El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) va presentar a la Fiscalia de Barcelona una denúncia en què acusava d'injúries la regidora de la CUP perquè entenia que el seu propòsit era "desprestigiar" el cos dels Mossos i els agents que van abatre els terroristes. Segons la denúncia de l'SPC, les declaracions de Rovira tenien "la clara intenció d'injuriar i atemptar contra la dignitat de la mateixa institució i la dels agents actuants en els atemptats". A més de l'SPC, en la causa oberta contra Rovira s'hi van personar la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) i el Sindicat d'Agents de la Policia Local.

Des d’Alerta Solidària i la CUP-Capgirem Barcelona han celebrat aquest dilluns l'arxiu del procediment. Entenen que "l’exercici de la llibertat d’expressió no pot ser perseguit penalment, menys quan es tracta de la denúncia cap a uns cossos policials repressius plagats de males pràctiques" i denuncien "l’ús instrumental del sistema penal per part dels sindicats policials, amb la intencionalitat de fer callar aquelles persones que denuncien les seves males pràctiques, intentant de posar llums on hi ha ombres".