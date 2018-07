Arxiven una cinquantena de denúncies per les càrregues de l'1-O

El jutge que investiga les càrregues policials de l'1-O en diferents escoles de Barcelona ha arxivat una cinquantena de denúncies de les persones ferides en les càrregues policials perquè no ha pogut identificar els agents responsables o bé perquè considera que la seva actuació va ser "proporcional". El magistrat però continua endavant amb altres denúncies, com ara la de Roger Español, l'home que va perdre un ull per una bala de goma, el ciutadà que va denunciar un altre agent per arrencar-li un tros d'orella o les càrregues a l'escola Mediterrània, pel qual el proper 5 de setembre declararan com a investigats un agent de la policia espanyola i el subinspector que s'encarregava de l'operatiu.

En concret el magistrat ha decidit descartar 51 denuncies de votants del CEIP Prosperitat, l'escola Estel, el CEIP Aiguamarina, l'Escola de Joves Trinitat Vella i els instituts Víctor Català i Joan Boscà. En la majoria dels casos, el jutge considera que la policia va actuar de manera "proporcionada", ja que es van limitar a apartar a empentes els votants que els impedien entrar als centres "tal i com els havia ordenat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya". En el cas del centre de Trinitat Vella, el jutge explica fins i tot que els policies es van veure "obligats a arrossegar" els votants fora de les instal·lacions, però no detecta cap comportament il·legal.

En una vintena de denúncies el magistrat explica que no té eines per "identificar" quins agents van colpejar els afectats. Només en una de les demandes als sis centres continuarà endavant. Es tracta del votant del CEIP Prosperitat que va denunciar un policia espanyol per arrencar-li un tros d'orella arrossegant-lo fora del pati. El jutge també ha arxivat la denúncia de tres policies que van portar davant del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona les suposades lesions que havien patit el dia del referèndum.

Des del Centre de Defensa de Drets Humans Irídia, que porta algunes de les víctimes, recorden que "la càrrega de la prova dels delictes no pot recaure en les víctimes" i critiquen que la Policia Nacional, des d'un principi, no facilités la identificació dels agents perquè es poguessin investigar les accions desproporcionades. També demana que la Fiscalia tingui un paper més actiu en la causa i que els agents antiavalots portin el número d'identificació visible tant davant com darrera de l'uniforme.