Arxivada la denúncia d'un exregidor de la CUP contra un policia antiavalots que el va colpejar

El jutjat d'instrucció número 6 de Barcelona ha arxivat la denúncia de l'exregidor de Barcelona de la CUP Josep Garganté contra un agent antiavalots dels Mossos d'Esquadra per atemptat a l'autoritat. Garganté va denunciar aquest agent per haver-lo colpejat amb la porra durant una manifestació el maig del 2016 en contra del desallotjament del Banc Expropiat. L'agressió es va fer pública a través d'un vídeo. Tot i això, el jutjat ha al·legat que l'agent, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), desconeixia que Garganté ocupava el càrrec de regidor en el moment dels fets i ha resolt que no se'l pot acusar d'un delicte d'atemptat a l'autoritat.

Gargante va assegurar que havia fet saber a l'agent que tenia la condició de regidor, però el jutge diu que no hi havia "cap dada externa" que permetés al policia conèixer aquesta circumstància. El jutjat ha considerat que, tot i que fos cert que Garganté l'hi hagués dit i l'agent ho hagués sentit, "la dinàmica dels fets" no hauria permès a l'agent comprovar la condició de regidor de Garganté. El sindicat majoritari dels Mossos, el SAP-Fepol, que ha representat el policia denunciat, ha valorat "molt positivament" que s'hagi arxivat la causa perquè ha quedat acreditat que l'agent "va actuar de manera correcta".