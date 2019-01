Arxiven l'expedient obert a un jutge que va dir "filla de puta" a una denunciant de violència masclista

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha arxivat l'expedient obert al jutge que es va mofar d'una denunciant de violència masclista, a qui va anomenar "bitxo" i "filla de puta", perquè, tot i "l'objectiva i inqüestionable incorrecció" de les seves paraules, el vídeo en què va ser gravat no pot ser admès com a prova. Per aquest motiu, el promotor de l'acció disciplinària del CGPJ ha decidit arxivar les diligències informatives obertes al titular del jutjat de violència sobre la dona número 7 de Madrid, Francisco Javier Martínez Derqui, per tracte desconsiderat a la dona.

Segons ha informat el CGPJ en un comunicat, el promotor no entra en l'anàlisi de les expressions utilitzades pel magistrat perquè van ser gravades infringint l'article 18 de la Constitució, que garanteix el dret a la intimitat i a la pròpia imatge. Com que la llei orgànica del poder judicial estableix que "les proves obtingudes directament amb vulneració de drets fonamentals" no tenen efecte en el corresponent procés, l'enregistrament no és vàlid com a prova dels fets, ha explicat el CGPJ.

El vídeo en qüestió recollia una conversa entre el jutge, la fiscal i la lletrada de l'administració de justícia que va tenir lloc un cop acabada la vista. Per al CGPJ, la invalidesa dels enregistraments es basa, entre altres motius, en el fet que els tres interlocutors van mantenir la conversa amb "el ple convenciment que la seva intimitat estava fora de perill". L'única finalitat dels enregistraments als jutjats, ha assegurat, és gravar les vistes per deixar-ne constància, però en aquest cas es va gravar "una conversa estrictament privada", aliena a aquesta finalitat.

Per raons desconegudes, no es va interrompre el sistema que havia enregistrat la vista oral que havia acabat i també "per error", segons el CGPJ, es va lliurar a les parts el vídeo sense eliminar aquesta última conversa, que va tenir lloc un cop la sala va ser desallotjada. L'òrgan de govern dels jutges considera que cal tenir en compte la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre els requisits que ha de reunir la videovigilància al lloc de treball per evitar vulneracions del dret a la vida privada. I subratlla que un procés administratiu disciplinari ha de respectar determinats principis que assegurin la seva constitucionalitat, de manera que les proves s'han d'obtenir sense vulnerar drets fonamentals.