Arxiven la investigació contra 37 metges pel cas de les pròtesis defectuoses de Traiber

El jutge que investiga el cas de les pròtesis defectuoses de Traiber ha arxivat la causa contra 37 metges de diferents hospitals de tot Catalunya i 10 treballadors més de l'empresa. Entén que no hi ha prou proves de la seva implicació en la presumpta trama per col·locar pròtesis a pacients, tot i saber que estaven en mal estat.

La investigació del cas Traiber afectava 47 metges, que se sospitava que podrien haver col·locat les pròtesis defectuoses a canvi d'una comissió. El jutge, però, només manté la causa oberta contra 10 facultatius. Entén que de la resta no hi ha ni tan sols proves que "arribessin a col·locar" les pròtesis, sinó que l'empresa els hauria intentat contactar perquè ho fessin.

El cas Traiber és una de les branques del cas Innova, la presumpta trama de corrupció al voltant del conglomerat d'empreses públiques de l'Ajuntament de Reus.