Arxiven la causa contra el mecànic de Reus que es va negar a reparar el cotxe d’una agent de la Policia Nacional

El jutjat d’instrucció número 3 de Reus ha arxivat la causa contra Jordi Perelló, el mecànic de Reus que es va negar a reparar el cotxe d’una agent de la policia espanyola a final de gener del 2018. En la interlocutòria, el jutge esmenta la resolució del TSJC del juny de l’any passat que concloïa que aquest tipus delictiu només protegeix els col·lectius vulnerables i no els cossos policials. En aquest cas concret, el magistrat justifica que, “amb independència de la intolerància i l'hostilitat” del mecànic contra la policia, “no hi ha elements que permetin incloure les seves manifestacions en les característiques pròpies del delicte d’odi”. A més, subratlla que les expressions no han tingut cap repercussió pel que fa a la incitació, un element necessari en aquest tipus delictiu.



Segons la interlocutòria, quan l’agent va acudir al taller el 31 d’octubre del 2018, Perelló va dir-li que des de l’1 d’octubre no treballava amb la policia espanyola ni amb la Guàrdia Civil, perquè els considerava “uns opressors i els responsables del que està passant”. La resolució indica que el mecànic hauria dit a l’agent que es busqués un altre taller perquè ell no treballava amb “maltractadors”.



Poc després, la parella de l’agent, que és mosso d’esquadra, l’hauria amenaçat per telèfon i en persona, segons va relatar el mecànic. Finalment, dues patrulles de la policia catalana es van personar al taller. Posteriorment, els Mossos el van citar perquè comparegués l’endemà a comissaria acusat d’un presumpte delicte d’incitació a l’odi, després que els afectats denunciessin els fets.



Referint-se a la resolució del TSJC, el magistrat insisteix que “qualsevol col·lectiu o grup social de persones no pot ser víctima del delicte de l’article 510 del Codi Penal, que, per la seva pròpia definició típica, només pot referir-se a aquells que puguin considerar-se vulnerables i s’identifiquin com a tals per raó d’alguna condició personal o social”. En aquest cas, considera que el discurs d’odi o l’hostilitat contra agents de l’autoritat no es pot sancionar d'acord amb aquest delicte.

Possible falta administrativa

Segons el jutge, ha quedat acreditat que el mecànic havia fet reparacions a cotxes policials –fins i tot a vehicles oficials–, per la qual cosa creu que el seu comportament “manca de tota lògica empresarial”. “Deixar de prestar un servei en un establiment obert al públic sense causa justificada –com era el cas, diu– atempta contra els principis bàsics de la diligència mercantil”.

Per tot plegat, el magistrat conclou que, encara que Perelló pogués haver estat “un empresari molt poc diligent” amb les seves paraules contra l’agent, no ha comès un delicte d’odi. A més, insisteix que el mecànic “no tenia ni una sola raó per dir a la víctima el que li va dir en l’àmbit d’una prestació de serveis”. Això, diu, s’haurà de corregir en seu administrativa si fos el cas, atès que considera que sí que va “retallar” els drets de l’agent com a consumidora.