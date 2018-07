Arxiven el cas d'onze persones acusades de blanquejar diners per a la màfia russa

Un jutge de Reus ha arxivat la investigació oberta contra onze persones que la Guàrdia Civil va detenir el juny del 2016 per haver blanquejat suposadament 62 milions d'euros per a la màfia russa a través d'operacions immobiliàries. El jutjat havia bloquejat 142 comptes bancaris i havia embargat 191 propietats, que ara es retornaran.

El titular del jutjat número 3 de Reus, Diego Álvarez de Juan, ha pres la decisió després de rebre un informe d'Hisenda que descartava l'existència d'un delicte fiscal, que és el que "justificaria", segons el jutge, que s'hagués blanquejat diners.

El magistrat també explica que en els escorcolls de fa dos anys es va intervenir "un volum de documentació tan gran" que "no permet tenir un horitzó cert sobre la finalització i el resultat de l'anàlisi". Per això arxiva el cas sense descartar que quan acabi la feina de la policia hi hagi nous indicis que justifiquin reobrir el cas.

Reclamació

Les defenses dels onze detinguts han anunciat que reclamaran a l'Estat pel temps que han tingut els comptes i les propietats bloquejades i perquè alguns d'ells van arribar a estar preventivament a la presó, segons ha avançat l'agència Efe.

Tot i l'arxiu, el jutge explica que les investigacions han permès constatar l'existència d'una estructura organitzada dirigida des de Rússia per un dels fins ara investigats que, a través d'un complex entramat societari, hauria entrat diners en metàl·lic des d'Andorra per evitar inspeccions administratives. Després concedien préstecs amb avals hipotecaris a persones d'edat avançada i amb un termini de devolució molt curt.