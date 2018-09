Asens critica que Sánchez "està seguint la mateixa política d'ocultació" que el PP en la causa de l'1-O

Hi ha pocs canvis en l'actitud en la causa contra l'1-O entre el govern de Mariano Rajoy i el de Pedro Sánchez. Així ho veu l'advocat i tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Asens, que ha assegurat que "el govern espanyol no està col·laborant gens i està seguint la mateixa política d'ocultació que el govern del PP". En una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio' aquest divendres, Asens no només lamenta "la falta de col·laboració, sinó també la marcada obstrucció tant del ministeri fiscal com del govern espanyol del que va passar aquell dia". El tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania de l'ajuntament barceloní, que exerceix com a acusació popular en la investigació per les càrregues policials de l'1-O a la capital catalana, ha explicat que necessiten l'ajuda de l'executiu espanyol i de la mateixa Policia Nacional per poder "identificar molts agents", entre els quals, per exemple, el responsable de la pèrdua d'un ull de Roger Español arran del tret d'una pilota de goma.

Asens ha criticat durament el tinent coronel Diego Pérez de los Cobos, el màxim responsable de l'operatiu desplegat pels cossos de seguretat espanyols a tot Catalunya l'1-O, de qui assegura que "ha estat vinculat amb l'extrema dreta i que el seu pare era un conegut falangista de Fuerza Nueva". D'aquí que, per a Asens, l'actitud del coronel, que nega que hi hagués càrregues policials aquella jornada, sigui "la mentalitat d'un militar amb passat colpista". El consistori ha demanat al jutge Francisco Miralles, que atén les diferents denúncies per lesions contra la policia espanyola a Barcelona, que citi a declarar Pérez de los Cobos com a testimoni. "El que està passant al jutjat d'instrucció número 7 –ha explicat Asens– pot ser munició per a la defensa [dels líders empresonats] tant per al judici com per a Estrasburg". I remarca l'enfocament diferent del jutge de Barcelona i el del Suprem: "El TS no veu violència policial l'1-O, hi veu violència ciutadana. El jutge de Barcelona no ho veu així".

Recordar l'1-O a Barcelona

Jaume Asens és també organitzador d''1 d’octubre i més. Barcelona ciutat de drets', unes jornades de debat a l'antiga presó Model que seran la commemoració oficial de Barcelona pel primer aniversari del referèndum. "L'1-O i tot l'octubre és un període amb una historicitat grandíssima", ha valorat Asens, que creu que "va ser el punt d'inflexió de la mobilització més de masses i més sostinguda en el temps que s'ha viscut mai a Europa". Recorda que va ser "un dels moments de més violència institucional contra gent pacífica però també de màxim empoderament ciutadà". En aquest sentit, amb aquestes jornades es pretén "recordar i recosir": "L'esperit de l'1-O és recuperar aquella unitat d'acció demòcrata i antirepressiva".

Sobre les manifestacions "de signe contrari" que hi ha previstes per demà a la capital catalana, Asens ha dit que creu que és una "bona decisió" que Interior hagi proposat un canvi de ruta en les marxes perquè no acabin totes dues a la plaça Sant Jaume. Però també ha criticat que la concentració convocada pel col·lectiu policial sigui per fer un homenatge als agents espanyols que van participar en el dispositiu per impedir el referèndum. "És una manifestació que no només ofèn les víctimes de les agressions dels policies, sinó que també ofèn la resta de la ciutadania que vam ser fortament colpits per una intervenció de les característiques d'aquell dia", ha lamentat Asens.