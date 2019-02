Asens vol repetir a la llista de Colau per a l'alcaldia

El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha reconegut aquest matí que vol tornar a ser candidat a regidor a la llista d'Ada Colau de les municipals del maig.

En una entrevista a 'Els matins de Catalunya Ràdio' ha reconegut que ha tingut "dubtes", com per exemple quan el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, li va demanar que fos el seu advocat al judici per l'1-O, però finalment ha acceptat l'oferta d'estar a la llista.

"Aquesta proposta ha de ser debatuda i votada en el seu moment; per tant, encara és precipitat dir que Jaume Asens hi serà, però almenys la meva predisposició inicial hi és", ha afegit. La regidora Laia Ortiz, en canvi, va anunciar fa poc que deixava la política, i Gerardo Pisarello tampoc serà a les llistes perquè anirà com a cap de llista dels comuns a les eleccions europees.