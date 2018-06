Asens veu "valor probatori" en les imatges del documental '20-S'

El tinent d’alcalde de Drets de la Ciutadania de Barcelona, Jaume Asens, que ha participat en el documental '20-S', que s’emet avui a TV3, creu que algunes de les imatges que hi apareixen tenen "valor probatori" i poden ser un "material valuós per desconstruir el relat fantasiós de la violència" en el cas de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Asens, que és advocat, ha recordat que en el conflicte basc sempre es deia que es podia parlar de tot si no hi havia violència i que a Catalunya s’ha vist que "no és així". "Han intentat difuminar la diferència entre mitjans pacífics i violents", ha lamentat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Segons Asens, en el cas dels Jordis, s’ha intentat presentar com a "líders" del conflicte els que eren "medidadors" i se'ls ha convertit en "caps de turc". "La detenció i processament dels Jordis va ser el cop d’efecte de la repressió que ens venia a sobre", ha assegurat.

Sobre la nova fiscal general de l’Estat i el canvi de govern a Espanya, Asens ha assegurat que hi veu "escletxes d’esperança", tot i que ha matisat que no hi haurà "canvis profunds" perquè es tracta d’un "govern de transició". "Ens enganyaríem si hi projectéssim un excés d'expectatives [en el nou govern], però ens ha tret del clima asfixiant i hem pogut recuperar una mica l’alè", ha assegurat.

Com a exemple dels canvis que s’han començat a donar, Asens ha citat la rapidesa amb què se’ls va concedir, a ell i al líder de Podem, Pablo Iglesias, la visita a Jordi Cuixart. Asens ha criticat que no s’accepti la consideració de "presos polítics" en el cas dels Jordis i dels polítics empresonats però, sobretot, que se’ls doni un tracte diferent del que reben altres presos i que no se’ls acosti a presons catalanes i es faci un "ús anormal" de la presó preventiva.

Declaració per la pau al País Basc

Barcelona en Comú portarà al ple de demà una declaració institucional en defensa de la pau al País Basc en la qual es demanarà l'acostament dels presos després de la fi d'ETA. El text s'ha discutit en una jornada de diàleg i reflexió –en què van participar experts, juristes, víctimes d'ETA i tots els grups municipals menys Cs– i es vol fer arribar al Congrés. Asens ha remarcat, en aquest sentit, que Barcelona podria jugar el rol de mediadora en el conflicte.