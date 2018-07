Un policia nacional jubilat mata a trets la seva dona a Astorga

Nou cas de violència masclista. Una dona de 63 anys ha mort a conseqüència d'un tret en un habitatge a la localitat lleonesa d'Astorga. A més, un veí de 60 anys que ha tractat d'ajudar la víctima ha resultat ferit i ha estat evacuat al Complex Assistencial de Lleó.Agents de la Policia Nacional han detingut un agent retirat del cos com a presumpte autor de la mort, segons han confirmat a Europa Press fonts policials. El detingut, que és el marit de la víctima, es troba a les dependències policials de Astorga.





Una trucada al 112 ha alertat aquest dimarts a les 2.49 hores d'una agressió en un habitatge situat al carrer Santa Colomba, a Astorga, on hi ha hagut trets. Un cop al lloc, el personal mèdic ha confirmat la mort d'una dona de 63 anys i ha atès un home de 60, que no està greu, però que ha sigut evacuat en UVI mòbil.