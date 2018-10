Ataca la seva dona i se suïcida en ser sorprès pel seu fill

Una dona està greu després de ser agredida pel seu marit. L'home s'ha suïcidat amb un ganivet de cuina en un habitatge de Molina de Segura (Múrcia), després de ser sorprès pel seu fill, de 13 anys, en el moment de l'agressió, segons ha informat a Efe un portaveu de la Policia Nacional.

Els fets han tingut lloc a les 23.13 h d'aquest dimarts en un cèntric carrer d'aquesta localitat murciana quan, per circumstàncies que ara s'investiguen, l'home, de 39 anys i de nacionalitat equatoriana, ha agredit la seva dona, boliviana, de 38 anys. La víctima ha sigut traslladada en ambulància a l'hospital en estat greu arran de les lesions que ha patit al coll durant l'agressió.

Un fill de tots dos, de 13 anys, ha sigut el que ha presenciat l'agressió. El pare, en ser sorprès pel menor, ha sortit corrent de la sala cap a la cuina, on ha agafat un ganivet i s'ha autolesionat a l'abdomen. Ha mort a l'acte. El menor ha sigut qui ha trucat al telèfon d'emergències 112 i per demanar auxili. S'han activat els serveis de seguretat i sanitaris necessaris, segons Protecció Civil. L'altre fill menor del matrimoni dormia a la seva habitació i no ha sigut testimoni dels fets.

La dona ha sigut intervinguda d'urgència aquesta matinada. El seu diagnòstic és estable dins la gravetat, però la seva vida no corre perill.